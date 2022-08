Lamont Dozier, auteur de nombreux succès Motown, décède à 81 ans

Lamont Dozier, l’auteur-compositeur et producteur prolifique qui a joué un rôle crucial dans le succès de Motown Records en tant que tiers de l’équipe Holland-Dozier-Holland, est décédé mardi. Il avait 81 ans.

Une porte-parole du Motown Museum de Detroit a confirmé sa mort. Elle n’a pas dit où il est mort ni précisé une cause.

En collaboration avec les frères Brian et Eddie Holland, M. Dozier a écrit des chansons pour des dizaines d’actes musicaux, mais le trio a travaillé le plus souvent avec Martha and the Vandellas (“Jimmy Mack”), les Four Tops (“Bernadette”) et surtout les Suprêmes (“Vous ne pouvez pas presser l’amour”). Entre 1963 et 1972, l’équipe Holland-Dozier-Holland était responsable de plus de 80 singles qui ont atteint le Top 40 des charts pop ou R&B, dont 15 chansons qui ont atteint le n ° 1. « C’était comme si nous jouions à la loterie. et gagner à chaque fois », a écrit M. Dozier dans son autobiographie, « How Sweet It Is » (2019, écrit avec Scott B. Bomar).