L’amnistie espagnole pour les séparatistes suscite la réaction des investisseurs

Le gouvernement espagnol va de l’avant avec une loi d’amnistie controversée pour les séparatistes catalans malgré les accusations selon lesquelles cette mesure menacerait l’image du pays en tant que destination d’investissement.

Le Premier ministre Pedro Sánchez, qui courtise mercredi les chefs d’entreprise à Davos, a obtenu un nouveau mandat en novembre en concluant un accord pour gracier les politiciens séparatistes impliqués dans un référendum illégal sur l’indépendance organisé en Catalogne en 2017.

L’accord a été vivement critiqué par une partie de l’élite économique du pays, qui a qualifié l’amnistie de stratagème cynique portant atteinte à l’État de droit et créant un sentiment d’incertitude troublant susceptible d’effrayer les investisseurs.

“Je ne suis pas du tout d’accord avec cette amnistie”, a déclaré la semaine dernière Antonio Garamendi, chef du CEOE, le principal lobby des affaires espagnol. “Et je vais vous dire que 99,9 pour cent des hommes d’affaires espagnols ne sont pas non plus d’accord avec cela.”

Le CEOE a précédemment averti que l’accord d’amnistie – auquel s’oppose une majorité d’Espagnols – « crée un climat des affaires de plus en plus compliqué » et risque de provoquer une « détérioration de notre image à l’étranger ».

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a présenté l’accord d’amnistie dans le cadre d’une démarche plus large visant à « normaliser » les relations entre la Catalogne et le reste de l’Espagne. © Susana Vera/Reuters

Le président de Mercadona, le plus grand groupe de supermarchés d’Espagne, a déclaré l’année dernière que l’amnistie créait une « division parmi les Espagnols ». Les dirigeants du prêteur Bankinter et de l’assureur Mapfre ont également critiqué cette décision.

Ces critiques ont été rejetées par Sánchez, qui doit rencontrer mercredi à Davos les dirigeants de Siemens Energy, Sanofi et Fujitsu ainsi que Bill Gates.

En début de semaine, le Premier ministre a justifié l’accord en affirmant que c’était une « excellente nouvelle » que les indépendantistes catalans qui voulaient se séparer de l’État espagnol participent désormais à sa gouvernance. Sa coalition dirigée par les socialistes ne dispose pas de majorité parlementaire, mais les partis catalans lui ont donné les voix dont elle avait besoin pour obtenir un autre mandat dans le cadre de l’accord d’amnistie.

L’amnistie mettra fin aux poursuites pénales contre plusieurs centaines de dirigeants et partisans indépendantistes liées au référendum de 2017, effaçant les accusations allant des atteintes à l’ordre public à l’utilisation abusive de l’argent des contribuables.

Dans les turbulences politiques qui ont suivi l’accord, une nouvelle menace pour les entreprises est apparue la semaine dernière de la part d’Ensemble pour la Catalogne, un parti séparatiste pur et dur qui a mené des demandes d’amnistie.

L’une des idées avancées par Together lors de sa dernière négociation avec le gouvernement était de pénaliser les entreprises qui ont déménagé leur siège social hors de Catalogne pendant la crise de 2017 et n’y sont pas revenues.

“C’est ridicule”, a déclaré Carlos Artal, directeur général de la branche espagnole d’Ayming, un cabinet de conseil aux entreprises basé à Paris. « Le droit européen permet la libre circulation des personnes, des entreprises et des marchandises. Cela va à l’encontre du droit européen.

L’idée de sanctions a finalement été abandonnée, mais le parti socialiste s’est déclaré ouvert à l’idée de proposer des incitations pour encourager les entreprises à revenir en Catalogne. Il a également accepté de donner à la Catalogne plus d’influence sur la gestion de l’immigration.

Cet épisode a renforcé le sentiment d’incertitude suscité par l’amnistie, a déclaré Artal. “Ce qui se passe, c’est qu’aujourd’hui il y a des lois [and] règles, mais demain elles pourraient changer.

Mardi, Isabel Díaz Ayuso, chef conservatrice du gouvernement régional de Madrid, a déclaré que le gouvernement Sánchez « gouverne pour quelques-uns et pour lui-même ». En conséquence, les investissements en Espagne, a-t-elle déclaré, « commençaient à chuter ».



Rocío Albert López-Ibor, responsable économique d’Ayuso, a déclaré au Financial Times que l’amnistie « envoie le signal que ce qui a été établi par les juges et statué par la Cour suprême pourrait ne pas être respecté. C’est une très mauvaise nouvelle pour le secteur des entreprises.

Isabel Díaz Ayuso, chef conservatrice du gouvernement régional de Madrid, a déclaré que le gouvernement Sánchez « gouverne pour quelques-uns et pour lui-même ». © Alejandro Martinez Velez/Europa Press via Getty Images

Mais le gouvernement rejette les suggestions selon lesquelles l’attrait de l’investissement espagnol aurait été terni. Carlos Cuerpo, le ministre de la Nouvelle Économie du pays, a déclaré la semaine dernière lors de la conférence de la Journée des investisseurs en Espagne que les investissements directs étrangers étaient « en plein essor ».

Un haut responsable du gouvernement a déclaré que « nous travaillons en permanence avec des investisseurs et nous n’avons absolument rien vu en termes de projets reportés, retardés ou annulés ». Mais le responsable a ajouté : « Il y a beaucoup de bruit politique. Je ne peux pas le nier. C’est la réalité.

L’Espagne a reçu 34,5 milliards d’euros d’IDE en termes bruts en 2022, le deuxième chiffre le plus élevé jamais enregistré, selon SIfdi, un cabinet de conseil en investissements étrangers. Le niveau a baissé en 2023 mais il restera « très élevé », a déclaré le responsable gouvernemental.

En novembre, Google a ouvert un centre de cybersécurité à Malaga et, un mois plus tard, le groupe pétrolier Cepsa et une filiale de Maersk ont ​​annoncé un investissement pouvant atteindre 1 milliard d’euros pour ouvrir la plus grande usine de méthanol « vert » d’Europe sur la côte sud.

Certains membres du gouvernement craignent cependant que les avertissements concernant les atteintes à l’image de l’Espagne ne se réalisent d’eux-mêmes.

L’amnistie dominera la politique dans les semaines à venir, car les socialistes souhaitent qu’une loi d’amnistie soit adoptée par la chambre basse du parlement ce mois-ci, a déclaré un responsable du parti.

Ce processus mettra en évidence les bénéficiaires probables ainsi que les infractions pardonnées. Parmi eux se trouve Carles Puigdemont, l’ancien président régional catalan qui a dirigé la campagne d’indépendance de 2017 et s’est enfui en Belgique il y a six ans pour échapper à son arrestation. Il est probable qu’il retournera en Catalogne une fois que ses accusations de désobéissance et de détournement de fonds publics auront été abandonnées.

Sánchez a présenté l’accord d’amnistie comme faisant partie d’un effort plus large visant à « normaliser » les relations entre la région et le reste de l’Espagne. Il a également défendu le pays comme « un endroit idéal pour investir », doté d’institutions démocratiques fortes.

“Au contraire, les gens nous disent que s’il y a moins de confrontation avec la Catalogne, il y aura plus de stabilité”, a déclaré le responsable gouvernemental. “C’est bon pour les affaires.”