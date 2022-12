L’AMM offerte aux anciens combattants : les députés défient le ministre pour sa gestion

Le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay, a été interpellé par des députés lundi sur la façon dont le gouvernement fédéral gère le nombre croissant d’anciens combattants qui ont déclaré s’être vu offrir une aide médicale à mourir.

Alors que les députés se demandent si la situation est plus répandue que ce que le ministère a reconnu, MacAulay dit que les responsables travaillent avec les faits dont ils disposent.

Lors d’une réunion du Comité des anciens combattants de la Chambre des communes lundi, le député conservateur Blake Richards a déclaré que depuis que MacAulay a confirmé il y a deux semaines qu’Anciens Combattants Canada était au courant de quatre cas d’aide médicale à mourir (AMM) offerts aux anciens combattants par un employé, il est prendre connaissance d’autres incidents allégués.

“Je suis certainement au courant d’au moins huit anciens combattants qui ont eu cela”, a déclaré Richards au comité, citant le cas récent d’un vétéran et ancien paralympien, le caporal à la retraite. Christine Gauthier, par exemple. “Et il y a eu au moins trois autres gestionnaires de cas ou agents de service impliqués dans cela”, a-t-il déclaré, notant que tous les anciens combattants à qui il a parlé à ce sujet ne se sont pas manifestés.

Répondant à Richardson, le sous-ministre Paul Ledwell a déclaré aux députés que bien qu’ils soient au courant de plus de rapports, après avoir examiné plus de 400 000 dossiers d’anciens combattants uniques pour toute référence à l’AMM soulevée de manière inappropriée, le ministère reste à quatre “cas isolés impliquant un individu” qui ont été référés à la GRC.

Jeudi dernier, Gauthier a dit au comité qu’elle aussi, avait demandé à une intervenante d’Anciens Combattants Canada (ACC) de lui offrir l’aide médicale à mourir (AMM) après avoir tenté pendant cinq ans de faire installer une rampe pour fauteuil roulant chez elle. Elle a témoigné qu’un travailleur social avait offert l’AMM et l’équipement nécessaire après avoir décrit la détérioration de son état en raison de blessures permanentes au genou et à la colonne vertébrale subies pendant l’entraînement militaire.

Le cas de Gauthier n’était pas l’un des quatre cas précédemment connus, et Ledwell a déclaré que pendant que cette instance faisait l’objet d’une enquête, après avoir revu ses dossiers qui avaient été inclus dans l’examen initial, “il n’y a aucune indication dans les dossiers, dans aucune correspondance , dans toute notation basée sur l’engagement avec un vétéran, de référence à MAID.”

“Si l’ancien combattant a du matériel, une indication de cela, comme nous l’avons invité pour d’autres anciens combattants, serions heureux de voir cela, de l’examiner et d’en faire une partie de notre enquête”, a déclaré Ledwell. “Il est extrêmement important, comme l’a souligné le ministre et comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, que nous allions au fond de cela, dans toute son ampleur, et que nous abordions le problème.”

Faisant écho à cela, MacAulay a imploré Richards et toute autre personne au courant de plus de cas, de “veuillez apporter toute information dont ils disposent, transmettre”, soit au ministère, soit à l’ombudsman des vétérans.

“Ce que nous voulons faire, c’est nous assurer que nous obtenons les faits, et si vous avez des faits qui aideront l’enquête, veuillez les présenter. Mais nous avons besoin de faits et si nous avons des faits, nous les traiterons”, a déclaré le ministre.

Interrogant MacAulay spécifiquement sur la façon dont le cas de Gauthier a été traité – elle demande une aide à la mobilité depuis 2018 – le député du Bloc québécois Luc Desilets a demandé pourquoi le ministère n’avait pas agi plus rapidement.

MacAulay a déclaré qu’il avait demandé que son dossier reçoive désormais une “attention particulière”, mais n’a pris aucun engagement quant à la réponse.

« Je vais certainement faire de tout ce que nous pouvons une priorité, mais cela ne veut pas dire que nous pouvons fournir tout ce qu’un individu a demandé. vraiment besoin », a déclaré MacAulay.

La députée du NPD et critique des anciens combattants, Rachel Blaney, a demandé si le ministère envisageait de mettre en place un système qui permettrait d’enregistrer les appels avec les gestionnaires de cas – si les anciens combattants sont à l’aise avec cela.

“Parce qu’il me semble que nous entrons dans une position où cela devient vraiment” il a dit-elle a dit “et les vétérans méritent mieux”, a déclaré Blaney. “Je veux juste m’assurer que nous ne laissons pas cela tomber… Et une partie de cela consiste à avoir quelque chose sur lequel nous pouvons revenir, pour nous assurer que cela ne se reproduise plus jamais.”

Alors que les questions se poursuivaient, le député conservateur Fraser Tolmie a suggéré que ce que le comité a entendu et ce que dit le ministère « ne correspond pas », suggérant qu’il y a une rupture de confiance entre le ministère et les anciens combattants du Canada.

“Vous vous demandez pourquoi les vétérans ne se sentent pas à l’aise de se manifester, alors que… vous êtes assis ici et continuez à nous dire:” oh, il n’y a que quatre agents, et il n’y a qu’un seul agent “, alors que les vétérans ont clairement indiqué que ce n’est en fait pas exact. ” dit Richards. “Donc, j’espère vraiment, monsieur le ministre, que vous allez quitter cette réunion et réfléchir très longuement à la façon dont vous avez laissé tomber nos anciens combattants à cet égard, et comment vous allez devoir faire mieux parce que vous “ont mis la vie de vétérans potentiels en danger.”

Au cours de l’audience – censée se concentrer sur les conflits en cours concernant les changements contractuels apportés aux services de réadaptation du ministère des Anciens Combattants – MacAulay a cherché à souligner qu’il y a « des milliers d’employés » au ministère qui « se soucient vraiment » et sont également « blessés par cette .”

“Nous voulons nous assurer que nous rectifions la situation, et rectifions le plus rapidement possible. C’est ce que nous essayons de faire. Et c’est ce que nous ferons”, a déclaré MacAulay.

Le premier ministre Justin Trudeau a précédemment décrit les cas où des anciens combattants se sont vu offrir l’AMM comme “absolument inacceptables” et a promis que les protocoles d’Anciens Combattants Canada changeraient.



Avec des fichiers de Tom Yun de CTV News