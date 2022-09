L’AMLO mexicain place la garde nationale dirigée par des civils sous contrôle militaire

MEXICO CITY – Le Sénat mexicain a voté vendredi pour confier à l’armée la responsabilité de la garde nationale de 115 000 membres alors que le gouvernement abandonne les plans d’une agence de sécurité fédérale dirigée par des civils et étend encore le rôle de l’armée dans la lutte contre l’extrême violence du pays. Cette décision suscite l’indignation des groupes de défense des droits de l’homme, des analystes de la sécurité et des juristes, qui affirment que cela affaiblit la jeune démocratie mexicaine mais ne s’attaquera pas à une cause principale de l’explosion de la criminalité : une justice dysfonctionnelle.

Le président Andrés Manuel López Obrador, qui a pris ses fonctions en 2018, a créé la garde nationale pour remplacer les 40 000 membres de la police fédérale. Les autorités ont déclaré que le garde aiderait à cimenter le contrôle du gouvernement sur le territoire mexicain, qui est de plus en plus contesté par des groupes criminels organisés alimentés par l’argent du trafic de drogue, de l’extorsion, du vol de pétrole et d’autres activités illégales.

Des groupes criminels violents revendiquent plus de territoire et érodent le contrôle du gouvernement mexicain

Le président a défendu son nouveau projet de placer la force civile sous la direction de l’armée.

“Ma proposition n’est pas de militariser ou d’aller vers l’autoritarisme, mais de guider – sous la vigilance du ministère de la Défense – la croissance saine de ce qui devrait être la principale institution de sécurité publique du pays”, a-t-il déclaré la semaine dernière.

Il dit que le contrôle de l’armée garantira que le garde ne souffre pas d’une corruption généralisée, comme l’a fait la police fédérale. Cette force est devenue centrale dans la stratégie de lutte contre le crime sous le président Felipe Calderón, qui a servi de 2006 à 2012, et elle a reçu des millions de dollars en formation et en équipement du gouvernement américain. Le responsable de la police, Genaro García Luna, a finalement été arrêté et inculpé par un tribunal fédéral américain d’avoir accepté des pots-de-vin du cartel de Sinaloa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

García Luna a plaidé non coupable ; il doit être jugé à New York l’année prochaine.

Malgré tous ses problèmes, la police fédérale disposait d’un important corps d’officiers formés pour utiliser le renseignement pour monter des dossiers. La garde nationale, en revanche, a une capacité limitée pour mener des enquêtes ; il n’a détenu que 8 258 personnes l’année dernière – “moins qu’une police municipale de taille moyenne”, a écrit Alejandro Hope, analyste de la sécurité, dans le quotidien Universal. Seulement 14 des arrestations ont été le résultat d’un travail de renseignement, selon les chiffres du gouvernement.

“Au dire de tous, c’est une force qui patrouille et n’enquête pas”, a écrit Hope. Cela signifie que la garde ne sera pas efficace pour réduire l’impunité dans le système judiciaire, selon Hope et d’autres analystes.

À l’intérieur de la longue et ardue quête pour reprendre le trafiquant de drogue Rafael Caro Quintero

Ana Lorena Delgadillo, la militante des droits de l’homme qui dirige la Fondation pour la justice, a déclaré que le passage au contrôle de l’armée réduirait la visibilité sur le budget et les activités de la garde nationale. “Pour les citoyens, il y aura un sacrifice de transparence, de responsabilité, de respect des droits de l’homme”, écrit-elle dans le quotidien Reforma.

Depuis que Calderon a déployé l’armée pour lutter contre les gangs de trafiquants de drogue, les homicides ont explosé et des dizaines de milliers de personnes ont disparu. López Obrador dit que sa stratégie progresse, avec une baisse de 8% des homicides cette année.

La garde a été créée en tant qu’organe dirigé par des civils dans le cadre d’une réforme constitutionnelle en 2019 qui prévoyait que la force remplacerait à terme l’armée dans la lutte contre le crime. Pourtant, la garde a tiré la plupart de ses membres de l’armée et de la marine, et son commandant est un général à la retraite. Le vote de vendredi a reconnu ce qui était déjà, en termes pratiques, le contrôle militaire de la garde. La mesure a été approuvée il y a quelques jours par la Chambre des députés.

López Obrador avait fait pression ces derniers mois pour une réforme constitutionnelle visant à transférer le contrôle opérationnel et administratif de la garde au ministère de la Défense, mais il lui manquait la supermajorité au Congrès pour effectuer ce changement. En recourant à une législation normale, des juristes et des analystes de la sécurité ont déclaré qu’il violait la constitution et ouvrait la porte à des années de querelles judiciaires.

La guerre d’à côté : le conflit au Mexique déplace des milliers de personnes

“Tout ce que fait la Garde nationale (détentions, acquisitions, réglementations, mesures disciplinaires, etc.) va être pris dans un nuage d’incertitude juridique”, a écrit Hope.