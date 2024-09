L’amitié, la querelle et les réactions négatives entre Taylor Swift et Brittany Mahomes expliquées

Taylor Swift s’est inspirée de son livre de jeu de relations publiques éprouvé dimanche lorsqu’elle s’est présentée à l’US Open avec une équipe en remorque.

Swift, qui est en pause prolongée de l’Eras ​​Tour, a assisté à l’événement sportif dans le Queens, à New York, avec une sélection de suspects habituels, à savoir son petit ami, l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Travis Kelce, son coéquipier, le quart-arrière Patrick Mahomes, et sa femme, Brittany Mahomes.

Bien que Swift ait été photographiée assez souvent avec ce groupe au cours de son ère WAG, le moment de cette liaison particulière était remarquable, grâce à la controverse entourant les liens politiques de Brittany Mahomes.

Moins de deux semaines avant leur sortie à l’US Open, Brittany Mahomes a été critiquée pour avoir aimé une Publication Instagram de Donald Trump, qui a souligné plusieurs points clés de sa campagne présidentielle, notamment des déclarations racistes et transphobes telles que « arrêtez l’invasion des migrants » et «exclure les hommes des sports féminins » . «

Au lieu de clarifier sa position, Mahomes a partagé un message vague sur son histoire Instagram, semblant rejeter ses critiques comme des « haineux » avec des « problèmes profondément enracinés ». doublé en republiant un tweet qui dit : « Vous pouvez être en désaccord avec quelqu’un et l’aimer quand même. Vous pouvez avoir des points de vue différents et rester gentil quand même. »

En conséquence, Mahomes a reçu un hommage personnalisé de la part de Trump sur sa propre plateforme, Truth Social. « Je tiens à remercier la belle Brittany Mahomes de m’avoir défendu si vigoureusement », a-t-il déclaré. il a écrit« C’est agréable de voir quelqu’un qui aime notre pays et qui veut le sauver de la catastrophe. »



Taylor Swift et Brittany Mahomes célèbrent un touchdown au stade Arrowhead l’année dernière. David Eulitt/Getty Images





Même si Swift n’a pas encore soutenu de candidat à la présidentielle cette année, elle a toujours voté pour les démocrates. Swift s’est montrée particulièrement critique envers Trump, l’accusant d’avoir « attisé les flammes de la suprématie blanche » et d’avoir tenté de « subvertir et détruire notre droit de vote » en 2020.

Les fans de gauche de Swift espéraient que leur idole prendrait ses distances avec Mahomes maintenant que sa collègue WAG est publiquement (et, semble-t-il, heureusement) liée à Trump. Swift a semblé exaucer leur souhait jeudi lorsqu’elle a assisté au premier match de la saison des Chiefs ; bien qu’elle et Mahomes aient tous deux encouragé leurs partenaires dans la section VIP, ils étaient assis séparément et n’ont pas été vus en train d’interagir du tout.

C’était interprété comme un geste intentionnel de Swiftdont le cercle intime a longtemps été considéré comme un signe distinctif de sa marque, et ce depuis l’époque où elle était en équipe. La personne à qui Swift choisit de consacrer son précieux temps libre en dit long sur ses priorités – et, dans ce cas, sur ses opinions politiques.

Swift a en effet utilisé à plusieurs reprises des apparitions publiques, des promenades en compagnie de paparazzi et des collaborations pour montrer son soutien à d’autres femmes. Parmi les exemples récents, citons Sophie Turner, qui a été photographiée en train de dîner avec Swift à New York peu après l’annonce de son divorce avec Joe Jonas (également un ex de Swift), et Ice Spice, qui a sauté sur le remix de « Karma » de Swift après que le petit ami de Swift à l’époque, Matty Healy, ait qualifié la rappeuse de « stupide » dans un podcast (entre autres commentaires offensants). Même après la séparation de Swift et Healy, Ice Spice est restée sur la photo, aux côtés de Swift sur des photos lors de matchs de football et de cérémonies de remise de prix.

Au vu de la notoriété de Swift, une séance photo ou un article bien placé au bon moment ont autant de valeur qu’un tweet ou une déclaration publique, voire plus. Cette stratégie consistant à montrer plutôt qu’à raconter présente l’avantage supplémentaire de l’ambiguïté, permettant à Swift de former des alliances sans donner de véritables informations sur son processus de réflexion.

Au début de sa carrière, la « girl squad » de Swift a été critiquée pour son côté clique et performatif. Mais beaucoup de choses ont changé en quelques années : nous vivons aujourd’hui dans un paysage de culture pop où les marqueurs de la féminité sont célébrés : « Barbie » peut battre des records au box-office, et l’échange de bracelets d’amitié lors des spectacles de Swift est devenu une tradition. Soudain, les amitiés féminines de Swift ont été réévaluées comme encourageantes, ambitieuxet stratégiquement intelligent.



Taylor Swift, Brittany Mahomes, Travis Kelce et Patrick Mahomes à l’US Open. Al Bello/Getty Images





Mais aucune stratégie n’est universelle. Brittany Mahomes n’est pas une actrice appréciée de l’une des séries télévisées les plus populaires de l’histoire comme Sophie Turner, et elle n’est pas non plus, comme le prétend Étourdi a décrit un jour Ice Spice comme « la nouvelle princesse du peuple qui fait disparaître la douleur par le twerk ». En fait, au moment où elle s’est liée d’amitié avec Swift l’année dernière, Mahomes était déjà vilipendée par de nombreux Swifties pour avoir défendu son beau-frère, Jackson Mahomes, après avoir été accusé d’agression sexuelle. (Swift elle-même a été agressée sexuellement en 2013 et a même poursuivi son agresseur en justice, ce pour quoi elle a été célébrée par le magazine Time comme une «Briseur de silence. »)

Maintenant, au milieu d’une année électorale importante où Des dizaines de membres de Swifties se sont ralliés à la candidate démocrate à la vice-présidence Kamala HarrisL’association volontaire de Swift avec Mahomes – associée à son refus de dénoncer la candidature de Trump – a suscité une réaction négative généralisée.

Swift a choisi de socialiser avec Mahomes après que leur séparation lors du match d’ouverture de la saison de la NFL ait déclenché des rumeurs de querelle politique. Étant donné sa réputation de génie des relations publiques, cela ne peut guère être une coïncidence. Leur réunion publique a déjà été présentée dans les médias comme « mettre fin aux rumeurs de rupture d’amitié » et « démystifier les rumeurs de querelles » Le New York Post a rapporté qu’il y a « tension nulle » entre les deux femmes. Selon le Daily Mail, Swift et Mahomes ont un « pacte » pour éviter de discuter de politique.

Swift peut très bien être en désaccord avec Mahomes en privé. Mais cela ne suffit pas à ses fans progressistes, qui ont été habitués à considérer les mouvements publics de Swift comme le reflet de ses pensées, sentiments et croyances privées. En l’absence d’un soutien officiel à Harris, tout ce qu’ils ont à juger est une association active avec un partisan de Trump.

Après l’élection de Trump en 2016, Swift a promis de s’exprimer plus ouvertement sur ses opinions politiques. Elle a déclaré qu’elle regrettait de ne pas avoir fait campagne pour Hillary Clinton et a tenu à soutenir Joe Biden en 2020. Elle a même sorti un documentaire, « Miss Americana », qui détaille les moments intimes qui ont conduit à son éveil politique. « Je dois être du bon côté de l’histoire », a-t-elle déclaré dans une scène, en pleurs.

Aujourd’hui, de nombreux fans se demandent où est passée cette passion. Les sites de médias sociaux sont inondé de messages appelant Swift « sans colonne vertébrale dans ma tombe de silence » (une parole d’une de ses propres chansons), suppliant son publiciste de « faire quelque chose« , et en appelant Swift hypocrisie perçue dans un paysage post-« Miss Americana ».

« Il s’agit peut-être de la réaction publique la plus grave et la plus généralisée qu’elle ait connue depuis des années », a-t-il déclaré. un tweet ditavec plus de 40 000 likes. « J’espère qu’elle panique à ce sujet. »

Nous ne saurons jamais si elle l’est vraiment. Mais ses prochaines photos prises par les paparazzis pourraient nous donner quelques indices.