Une photo a émergé de Harry Styles et Liam Gallagher traînant avec désinvolture ensemble dans un café en plein air de pub, suscitant des théories selon lesquelles le couple pourrait collaborer sur de la musique ensemble.

L’image a été partagée par le producteur de musique Andrew Wyatt qui a écrit et produit de la musique pour des géants des charts tels que Mark Ronson, Dua Lipa, Florence + The Machine, Lady Gaga, Miley Cyrus et Bruno Mars.

Andrew est également un collaborateur fréquent avec Liam, 48 ans, y compris sur son album solo, Why Me? Pourquoi pas.

Les gars ont de nouveau travaillé ensemble – Andrew a révélé qu’il avait aidé Liam en produisant sa nouvelle chanson de Noël, All You’re Dreaming Of.







(Image: Andrew Wyatt / Instagram)



Annonçant son implication la semaine dernière, Andrew a partagé une collection de photos et de clips musicaux via Instagram avec la légende: «oooop 2 pour 1 Black Friday Découvrez la nouvelle chanson de Noël de LG,« All You’re Dreaming Of »par LG et @ si369 prod. par moi. Bonnes vacances à tous.

Cependant, dans la collection d’images, il y avait un cliché d’Andrew et Liam assis à une table avec Harry, 26 ans.

L’image a attiré l’attention des fans fidèles de Harry – beaucoup exigeant de savoir si l’ancienne star de One Direction avait fait de la musique avec l’ancienne légende d’Oasis, Liam.







(Image: Andrew Wyatt / Instagram)



Un fan a désespérément demandé dans la section des commentaires de l’article: « EST-CE QUE CELA SIGNIFIE QUE HARRY AVAIT QUELQUE CHOSE À FAIRE AVEC LA CHANSON? » avec un autre concordant: « JE PENSE LE MÊMEEEEE. »

Un autre a demandé: « Harry a-t-il joué sur la piste? »

D’autres ont exigé qu’Andrew orchestre une collaboration Styles et Gallagher, avec une écriture: « photo avec Harry, dis-leur de collaborer !! » et une autre écriture: «tellement vrai. faites-les maintenant collaborer. »

Alors qu’un autre fan a déclaré que Harry et Liam travailleraient ensemble serait: « Le crossover dont nous ne savions pas qu’il nous fallait. »

On pense que la photo elle-même date de l’année dernière – lorsque les boissons gazeuses dans les jardins en plein air ne présentaient aucun risque et qu’il n’y avait pas besoin de masques dans la vie avant la pandémie de coronavirus.







(Image: Getty Images)



Pendant ce temps, le single de Liam a atteint le numéro 35 cette semaine après sa sortie.

Mendiant la sortie de son single le mois dernier, Liam a déclaré: «All You’re Dreaming Of est un classique instantané qui est parfait pour cette période de l’année.

«Compte tenu de l’année que nous avons tous eue, j’espère que cela ramènera un peu d’espoir. Bing Crosby aurait été fier. »