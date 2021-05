L’amitié et l’harmonie pourraient être la clé du succès de l’Euro 2020, estime Frank De Boer

Les amitiés entre les joueurs et l’harmonie au sein de l’équipe néerlandaise pourraient être la clé d’un Championnat d’Europe réussi, a déclaré mercredi l’entraîneur Frank de Boer.

L’équipe nationale néerlandaise a eu des problèmes dans le passé avec de fortes personnalités qui s’affrontaient et De Boer a insisté sur le fait qu’un camp pacifique était une bien meilleure option qu’une sélection d’individus forts et durs.

«Cette équipe nationale néerlandaise est une équipe d’amis, des gars qui travaillent les uns pour les autres et qui sont bons les uns pour les autres. Je pense que c’est agréable à voir. C’était également le cas au Championnat d’Europe en 2000 et tout comme à la Coupe du monde 1998, où nous avons également atteint les demi-finales », a déclaré De Boer dans une interview aux médias néerlandais.

«Regardez l’équipe à la Coupe du monde 1990. Ce n’était pas une équipe d’amis et je pense que ça ne s’est pas bien terminé. Et le championnat d’Europe de 1996 non plus. Je suis fermement convaincu qu’il faut créer une ambiance fantastique lors d’un tournoi. Et, bien sûr, les résultats aident », a ajouté le joueur de 51 ans.

Mais il était toujours important d’être compétitif et de continuer à se pousser pour des places dans l’équipe, a-t-il déclaré.

«Vous ne devriez pas vous dérober aux plaquages ​​difficiles pendant une séance d’entraînement, mais après cela, vous vous serrez la main.»

De Boer a déclaré que sa principale préoccupation était le manque d’expérience au sein de son équipe. Sur les 34 joueurs qu’il a nommés la semaine dernière lors d’une sélection préliminaire, seuls neuf ont joué dans un tournoi majeur.

«Manquer le dernier Championnat d’Europe en 2016 et la Coupe du Monde 2018 a créé un vide. C’est dommage », a ajouté l’entraîneur.

Quant aux perspectives de son équipe au tournoi du mois prochain, où les Pays-Bas affronteront l’Autriche, la Macédoine du Nord et l’Ukraine dans le groupe C, De Boer a déclaré: «Nous visons le trophée, mais alors tout doit bien se passer.

«La Belgique, la France, l’Espagne… ce sont les meilleurs favoris. Et regardez le Portugal, ils ont aussi une équipe fantastique. L’Allemagne et l’Angleterre aussi. Je pense que nous sommes quelque part dans les huit premières équipes. «

