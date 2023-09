L’amitié de Simon Cowell et David Walliams est « sur les rochers » après qu’une ancienne star de la série ait poursuivi Britain’s Got Talent

L’amitié de SIMON Cowell avec David Walliams serait « en péril » après que l’ancienne star de la série ait poursuivi Britain’s Got Talent.

Le Sun a révélé en exclusivité comment le comédien de Little Britain, David, 52 ans, poursuit les patrons de l’émission BGT, Fremantle, pour violation de la protection des données en raison de ses diatribes classées X sur les candidats.

Actualités Splash

L’amitié de David Walliams avec Simon Cowell serait affectée par le procès actuel de l’ex-star de la série.[/caption] ITV

David, à gauche, poursuit les patrons du BGT, Fremantle, pour des problèmes de protection des données.[/caption]

Il réclame des dommages-intérêts importants après avoir été exclu de l’émission ITV en novembre de l’année dernière, après près de 10 ans en tant que juge du BGT.

Bien que le procès de David incombe à Fremantle – et non à l’ancien co-star et magnat de la musique Simon, 63 ans – des sources ont affirmé que cela avait désormais affecté leur amitié.

Ils ont déclaré à MailOnline qu’il y avait désormais « une certaine distance » entre les deux hommes alors que le procès se déroulait.

David a démissionné de la série de télé-réalité à succès d’ITV après la fuite d’une transcription des commentaires qu’il a faits sur les candidats lors d’une pause dans le tournage.

Il a traité une OAP de « c*** » à trois reprises et a dit à propos d’une autre : « Elle pense que tu veux la baiser, mais tu ne le fais pas. »

Les propos désobligeants ont été captés dans son micro lors d’auditions au London Palladium en janvier 2020.

David s’est excusé après que les commentaires aient été rendus publics à la fin de l’année dernière.

La star, auteur pour enfants et personnalité de la télévision extrêmement populaire, a déposé des documents devant la Haute Cour de Londres jeudi dernier.

Ils sont apparus sous son vrai nom David Edward Williams.

Il accuse Fremantle d’une violation de la protection des données concernant la transcription divulguée qui a mis fin à ses 10 ans de carrière de juge au BGT.

Et il a embauché une centrale juridique, Brandsmiths, spécialisée dans les violations de la protection des données.

Dans une déclaration publiée avant de démissionner, David a déclaré : « Je voudrais m’excuser auprès des personnes à qui j’ai fait des commentaires irrespectueux pendant les pauses du tournage de Britain’s Got Talent en 2020.

« Il s’agissait de conversations privées et – comme la plupart des conversations entre amis – n’étaient jamais destinées à être partagées. Néanmoins, je suis désolé.

Rien ne suggère que Simon ou tout autre juge ait fait des remarques offensantes à l’égard des candidats.

ITV a déclaré qu’elle ne « tolérait » pas le langage utilisé et qu’elle avait parlé aux producteurs de BGT.

David, qui a rejoint le concours de talents en 2012, a ensuite été remplacé par l’ancien juge de Strictly Bruno Tonioli.

Pennsylvanie

David a été exclu de BGT en novembre dernier après la meilleure partie de 10 ans dans la série.[/caption] BGT, ITV

Il a quitté le panel après la fuite d’une transcription de ses commentaires sur les candidats à l’émission.[/caption] Pennsylvanie

David a déposé des documents auprès de la Haute Cour de Londres jeudi dernier.[/caption]