L’amitié de Simon Cowell avec David Walliams a « tourné au vinaigre » AVANT l’action en justice de la star après une « querelle » secrète contre BGT

L’amitié de SIMON Cowell avec David Walliams « a tourné au vinaigre » AVANT la hache de la star de Britain’s Got Talent.

Il a été affirmé que les amis autrefois proches se sont secrètement disputés alors qu’ils travaillaient ensemble sur l’émission de talents à succès ITV.

L’amitié de David Walliams avec Simon Cowell serait affectée par le procès actuel de l’ex-star de la série.[/caption] ITV

David, à gauche, poursuit les patrons du BGT, Fremantle, pour des problèmes de protection des données.[/caption]

Le Daily Mail rapporte que le magnat de la musique Simon, 63 ans, a été « embarrassé » par David – qui se comportait de manière gay et amoureuse du juge, l’appelant « mon Simon ».

David, 52 ans, a été licencié l’année dernière après la fuite d’une transcription des commentaires qu’il avait faits sur les candidats lors d’une pause dans le tournage.

Il a traité une OAP de « c*** » à trois reprises et a dit à propos d’une autre : « Elle pense que tu veux la baiser, mais tu ne le fais pas. »

Les propos désobligeants ont été captés dans son micro lors d’auditions au London Palladium en janvier 2020.

David s’est excusé après que les commentaires ont été rendus publics – et il a été remplacé par Bruno Tonioli.

La semaine dernière, The Sun a révélé que le comédien de Little Britain, David, 52 ans, poursuit désormais les patrons de l’émission BGT, Fremantle, pour violation de la protection des données suite à des diatribes classées X.

Maintenant, il semblerait que les choses soient tendues entre les deux hommes depuis un certain temps.

Une source a déclaré : «[Initially] ils se voyaient socialement et semblaient proches, mais cela a mal tourné assez rapidement et ils n’étaient plus en bons termes à la fin.

Simon était à Los Angeles pour préparer la finale d’America’s Got Talent lorsque la nouvelle du procès a été annoncée.

Il est entendu qu’il n’avait aucune idée des poursuites judiciaires à venir.

Simon n’a pas célébré le 52e anniversaire de David le mois dernier, malgré la présence d’Amanda Holden et d’Alesha Dixon.