L’amitié de Simon Cowell a détruit la confiance de Sinitta – elle l’aime depuis 40 ans, selon l’expert de Celebs Go Dating

ANNA Williamson dit que la pop star Sinitta est amoureuse de Simon Cowell depuis des décennies et que leur amitié a détruit sa confiance.

Anna, 41 ans, est de retour pour aider des visages célèbres à trouver l’amour sur Celebs Go Dating, y compris le top des charts des années 1980.

Simon Cowell et Sinitta en tournage pour The X Factor en 2010[/caption]

Coordinateur client principal Tom Read Wilson avec les experts en rencontres Anna Williamson et Paul Carrick Brunson sur Celebs Go Dating[/caption]

L’experte Anna a avoué que Sinitta – de son vrai nom Sinitta Malone – était l’un de ses cas les plus difficiles à ce jour car elle est toujours amoureuse de son ami très influent Simon.

Le magnat de la musique a réalisé son premier hit lucratif en 1986 avec la chanson So Macho de Sinitta et cela les a catapultés tous les deux vers la célébrité.

Ils ont formé un lien fort et leur romance intermittente a fait la une des journaux au fil des ans, mais plus récemment, la star magnétique a profité de passages dans les émissions de Simon, notamment The X Factor.

Admettant qu’il y avait «beaucoup à déballer» en ce qui concerne l’histoire de Sinitta, Anna a déclaré au Sun: «Oh mon Dieu, où commençons-nous même avec Sinitta?

«Nous avons quelqu’un ici qui a vraiment eu toute sa vie amoureuse et un plan relationnel façonné depuis sa rencontre avec Simon Cowell.

“Il était son premier amour quand elle était à la fin de son adolescence, et c’est beaucoup à porter. Tout ce dont on parle, ce sont les derniers drames entre Simon et Sinitta, et ce genre de choses.

«Son estime de soi est définitivement remise en question et a été remise en question, nous avons donc vraiment essayé de travailler avec elle pour se posséder indépendamment de qui elle était liée.

“Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c’est qu’une grande partie du succès de ces messieurs est en fait liée au fait qu’elle a initié ce succès …

“Je ne veux plus voir Sinitta comme acolyte..”

Sinitta a divorcé de son mari Andy Willner en 2009 après sept ans ensemble.

Le couple a deux enfants adoptés, Magdelena et Zac.

Célibataire depuis des années, Simon a finalement rencontré et est tombé amoureux en 2013 de la mondaine new-yorkaise Lauren Silverman.

Le couple a ensuite eu un enfant, Eric, ensemble.

Selon Anna, leur amour capital a marqué un tournant douloureux pour Sinitta.

“Il a toujours déduit qu’un jour tu auras le privilège d’être avec moi”, a déclaré Anna.

“Et puis Sinitta a dit, et je le respecte vraiment, mais ça doit être très difficile, mais au moment où il a rencontré Lauren et ils ont eu Eric, c’est à ce moment-là que ça s’est arrêté.

«Je me sens un peu comme un ardent défenseur d’elle maintenant parce que j’ai vu ces gros titres pendant des décennies. Nous avons tous eu un petit ricanement, soyons honnêtes. Ne la connaissant pas, nous avons eu un petit ricanement, ‘oh mon Dieu, Sinitta est à nouveau dans le vent’ parce que Simon s’est soudainement mis à venir dans mon émission.

“Je ne veux plus ça pour elle parce qu’elle a eu 40 ans de ça, c’est beaucoup de changement à avoir pour se faire une idée.”

Les autres relations de Sinitta incluent une romance de deux ans avec l’idole hollywoodienne Brad Pitt, mais Anna a déclaré qu’elle était prête à passer de romances brisées.

“Elle était assez ouverte avec nous, elle a dit qu’elle est restée amoureuse de Simon depuis qu’elle est cette fille de 18 ans…

“Elle ne veut pas être connue pour être l’ex de Brad Pitt et Simon Cowell”, a déclaré Anna.

La série Celebs Go Dating de cette année voit également Anna et l’expert en rencontres Paul Carrick Brunson travailler avec le batteur de cœur Hollyoaks Gary Lucy et le gagnant de Love Island Liam Reardon dans leurs tentatives de trouver un amour durable.

Sinitta a assisté au dévoilement de la star de Simon’s Hollywood Walk of Fame en 2018[/caption]

Sinitta, à droite, lors du lancement de la série Celebs Go Dating 11 voit[/caption]