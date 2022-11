L’amitié de Kendall Jenner avec Devin Booker après la séparation (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie

Crédit d’image : Larry Marano/Shutterstock

Les Kardashian étoile Kendall Jenner27 ans, sort avec Devin Booker26 ans, par intermittence depuis deux ans, et suite à leur dernière séparation, le mannequin veut garder les choses amicales, a déclaré une source proche de la star HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. “Kendall et Devin ont connu des hauts et des bas tout au long de leur relation, donc personne n’a été surpris quand ils ont appris qu’ils avaient de nouveau rompu”, a déclaré l’initié. “Kendall n’a aucun problème à maintenir une amitié avec Devin, mais elle ne voit aucune possibilité de réconciliation. Elle a l’impression que ce navire a navigué et a hâte de profiter de la vie de célibataire pendant un certain temps maintenant.

La source a également révélé que ce qui tourmentait la relation cette fois-ci était similaire à ce qui avait séparé la paire auparavant. “Certains des mêmes problèmes qui se sont posés la dernière fois qu’ils se sont séparés étaient toujours présents dans leur relation actuelle”, ont-ils déclaré. “Des facteurs tels que Devin voulant faire passer sa carrière avant les priorités relationnelles tandis que Kendall cherche quelque chose de plus sérieux que ce que Devin peut offrir à ce stade.” Le copain a également dit à HL que Kendall était de bonne humeur, car elle avait un bon système de soutien. “Kendall gère assez bien la rupture et avoir ses copines et sa famille autour d’elle a beaucoup aidé.”

Plusieurs sources ont confirmé la rupture de PERSONNES le 21 novembre, après que le couple se soit récemment réconcilié cet été, après leur séparation en juin. “Les deux ont des horaires incroyablement chargés en ce moment avec leur carrière et ils ont décidé d’en faire une priorité”, a déclaré la source du point de vente. “Ils ont beaucoup d’amour et de respect l’un pour l’autre et ne souhaitent que le meilleur.” Kendall, qui est connue pour garder sa vie amoureuse privée, est devenue officielle sur Instagram avec Devin en février 2021, cependant, les deux ont commencé à se fréquenter en 2020.

Kendall a parlé de sa relation lors d’un épisode de Jimmy Kimmel en direct ! en avril. Lorsqu’on lui a demandé si elle regardait les matchs de basket de son petit ami de l’époque, elle a répondu par un oui enthousiaste. “Bien sûr [I do]. Je regarde tous les matchs à moins que je ne l’aie fait hier soir, j’ai dîné mais tous mes amis et ma famille savent que j’aime m’asseoir avec mon téléphone où que je sois », a-t-elle déclaré à l’époque. “Ouais, [I became a sports nut because of this]. J’ai toujours été fan de basket depuis essentiellement avec Khloé [Kardashian]. Je me souviens que nous avions l’habitude d’assister à tous les matchs des Lakers quand j’étais très jeune, donc je suis un grand fan de la NBA depuis très longtemps.

Le mois dernier, le 5’10” Vogue le modèle de couverture est apparu au match des Phoenix Suns aux côtés de son père, Caitlyn Jenner, 73. Il est donc clair que Kendall et Devin essayaient de faire fonctionner les choses jusqu’à très récemment. Et en avril 2017, la belle brune racontait Bazar de Harper qu’elle ne rendrait public que des relations sérieuses. “Je n’épouserai personne”, avait-elle déclaré à l’époque. “Je ne suis pas fiancé. Il n’y a rien à long terme ou sérieux comme ça dans ma vie. Si je ne suis pas totalement, totalement dedans avec quelqu’un, pourquoi devrais-je le rendre public à tout le monde ? Si je ne sais même pas ce que c’est, pourquoi ferais-je savoir au monde ?”