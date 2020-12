Geri Halliwell se souvient avoir été informée qu’un bombardier à ongles avait l’intention de la cibler lors de sa première performance solo aux Brit Awards en 2000.

Avant de monter sur scène, l’ancienne Spice Girl, 48 ans, a été avertie par la police de ne pas continuer le spectacle mais elle a refusé de se retirer.

David Copeland, qui a été emprisonné à vie en 2000, prévoyait d’assassiner la sensation pop sur scène en raison de son amitié avec la légende de la musique George Michael, a affirmé Geri.

La chanteuse – qui est devenue célèbre sous le nom de Ginger Spice et qui porte maintenant le nom de famille Horner – dit qu’elle a ignoré sans crainte la menace diabolique de Copeland et a déclaré qu’elle ne serait pas intimidée en annulant sa performance.







(Image: Richard Young / REX / Shutterstock)



Geri, qui était des amis proches du regretté Wham! La star George Michael, a déclaré au Sun: «C’est avant ma toute première performance en tant qu’artiste solo qu’il m’a lancé une menace de mort.

«Il a menacé de me tirer dessus et détestait le fait que je traîne avec les gays et que je sois ami avec George Michael.

«Il me détestait pour avoir campé, pour aimer les gays et pour être ami avec George. Je lui ai dit d’en faire un. «







(Image: Richard Young / REX / Shutterstock)



Elle a ajouté que « Scotland Yard était impliqué » et que les forces de l’ordre ont rendu visite à son domicile pour l’avertir « officiellement » tout en lui conseillant de se retirer du spectacle.

Geri se souvient: « J’ai dit: » Je suis désolé, je ne vais pas être victime d’intimidation « . »

La nuit où elle a interprété son single Bag It Up au Earls Court Exhibition Center, la police était présente et la sécurité a été renforcée en raison de la menace.







(Image: Getty Images)



Copeland, qui a terrorisé Londres en 1999 avec trois bombes, purge six peines à perpétuité simultanées d’une durée minimale de 50 ans.

Il a ciblé des Noirs à Brixton, des musulmans à Brick Lane et un pub gay à Soho.

Trois personnes sont mortes dans les explosions, dont une femme enceinte, et quatre des 139 personnes blessées ont perdu des membres.







(Image: Reuters)



Copeland a été reconnu coupable de meurtre après que les jurés et les procureurs ont refusé d’accepter son plaidoyer d’homicide involontaire coupable au motif d’une responsabilité réduite.

L’assistant de l’ingénieur, d’Isleworth, dans l’ouest de Londres, fonctionnait comme un loup solitaire, mais était un ancien membre de groupes d’extrême droite, le British National Party et le National Socialist Movement.