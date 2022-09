L’amitié de ce chiot avec des canetons est la chose la plus mignonne sur Internet aujourd’hui

L’amitié ne repose sur aucune raison. Cela se produit naturellement et de manière transparente. Imaginez marcher jusqu’à votre école quand vous étiez tout petit. Avez-vous choisi la personne avec qui vous souhaitiez parler au départ parmi vos camarades de classe ? Non, vos amis viennent d’arriver. Le fait que des amitiés se produisent de manière inattendue est prouvé dans cette adorable vidéo virale qui a remporté un million de cœurs sur Internet.

Partagée sur Twitter par un compte nommé Yog, la vidéo désormais virale capture magnifiquement l’amitié improbable entre un chiot et un troupeau de canetons. “Chiot pense qu’il est l’un d’entre eux…” lit le tweet.

Découvrez la vidéo oh-so-cute ici:

Le visuel de 14 secondes s’ouvre sur un chiot essayant de trouver un endroit où se coucher parmi une couvée d’adorables canetons qui l’entourent. Le petit chien semble apprécier la compagnie des bébés canards car il est confortablement allongé au milieu d’eux.

Bientôt, la scène passe au chiot qui fait une sieste relaxante. Pendant ce temps, on peut voir les canetons se dandiner et grimper sur le chiot. Le mignon petit chien semble ne pas être dérangé car il dort paisiblement même avec tous les bébés canards perchés sur son corps.

Le lien incroyable entre le chiot et les canetons a touché une corde sensible chez les internautes. Les utilisateurs des médias sociaux se sont précipités dans la section des commentaires pour s’exprimer. “Il y a beaucoup de choses mignonnes dans le monde, mais wow c’est tellement mignon et sain et je veux toutes les écraser”, a écrit un utilisateur enthousiaste. “C’est de cela que sont faits les livres pour enfants !” dit un autre utilisateur.

La vidéo saine a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. Il a recueilli plus de 15,3 millions de vues sur le site de micro-blogging et recueilli plus de 810,4k likes et plus.

Que pensez-vous de cette amitié extraordinaire ?

