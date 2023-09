L’amiral Sokolov, commandant de la flotte russe de la mer Noire, est-il mort ou non ?

Le commandant de la flotte russe de la mer Noire, le vice-amiral Viktor Sokolov, assiste à une cérémonie marquant le 240e anniversaire de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol, en Crimée, le 13 mai 2023. Alexeï Pavlishak | Reuters

Le mystère continue de planer sur le sort du commandant de la flotte russe de la mer Noire, que l’Ukraine prétend avoir tué lors d’une frappe de missile sur le quartier général de la marine russe en Crimée. Le ministère russe de la Défense a publié une vidéo dans laquelle l’amiral Viktor Sokolov a été vu mardi en train d’assister à une vidéoconférence avec des responsables russes de la défense – bien qu’on ne sache pas si cette réunion a réellement eu lieu ce jour-là ou quand la vidéo a été filmée. Ni Sokolov ni les commandants navals ne parlent pendant la vidéo. Un éminent analyste britannique de la défense a remis en question mercredi l’authenticité de la vidéo russe, affirmant qu’elle semble « étrange » et ne constitue pas une preuve concluante que Sokolov est toujours en vie.

Le commandant de la flotte russe de la mer Noire, Viktor Sokolov (à gauche), apparaît à l’écran lors de la réunion que le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a tenue avec des responsables du ministère à Moscou, en Russie, le 26 septembre 2023. Ministère russe de la Défense | Agence Anadolu | Getty Images

« Nous avons regardé la vidéo, elle n’est pas très claire et elle saute beaucoup. Nous avons localisé la personne sur la vidéo qui ressemble le plus à Sokolov, et c’est peut-être lui, mais ce n’est pas une correspondance tout à fait claire, « , a déclaré mardi à Sky News l’analyste de la défense et de la sécurité Michael Clarke. « Il se pourrait que ce soit Sokolov, en regardant des photos précédentes de lui. En revanche, il n’y a toujours aucune preuve que cette vidéo soit vraiment actuelle », a-t-il déclaré, ajoutant qu' »il y a beaucoup de preuves que Sokolov se trouvait dans le bâtiment qui a été touché ». vendredi par quelques missiles Storm Shadow. » « Il est donc possible que Sokolov soit en vie. Mais je pense que les Russes devraient produire des preuves plus convaincantes que celles-ci s’ils veulent être pris au sérieux sur cette question particulière. »

Clarke a noté qu’il était « étrange que produire une vidéo plutôt vague et dire qu’il est ici quelque part, et laisser aux agences de presse comme nous le soin d’essayer de déterminer de qui il pourrait s’agir, soit loin d’être clair dans le message qu’ils essayaient d’envoyer. «

Gênant pour l’Ukraine

L’apparition de la vidéo met certainement l’Ukraine dans une position délicate, car elle semble contredire directement les affirmations de l’Ukraine lundi selon lesquelles ses frappes sur le Le quartier général de la Flotte de la mer Noire à Sébastopol vendredi avait tué le commandant et 33 autres officiers de marine, et blessé plus de 100 autres membres du personnel. L’Ukraine n’a pas précisé comment elle avait dénombré le nombre de morts et de blessés et n’a nommé aucune victime présumée. Après la diffusion de la vidéo, l’Ukraine a reconnu que la mort de Sokolov n’avait pas été confirmée, affirmant qu’elle était encore en train de « clarifier les informations » concernant l’attaque. déclarant sur Telegram:



« Comme on le sait, à la suite d’une attaque au missile contre le quartier général de la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie, 34 officiers ont été tués. Les sources disponibles affirment que parmi les morts se trouvait le commandant de l’armée russe. Beaucoup n’ont pas encore été identifiés. en raison de la disparité des fragments de corps », ont indiqué les forces d’opérations spéciales ukrainiennes.

« Depuis que les Russes ont été contraints de publier d’urgence une réponse avec un Sokolov apparemment vivant, nos unités clarifient l’information », ajoute le communiqué. Plus tôt, le Kremlin avait déclaré qu’il n’avait aucun commentaire sur l’affirmation de l’Ukraine selon laquelle Sokolov avait été tué dans l’attaque.

Pourquoi est-ce important

S’il est prouvé que Sokolov est vivant, ce sera un coup décevant pour l’Ukraine, qui cherche à désactiver les capacités de la flotte russe de la mer Noire, précieuse et historiquement importante, dans la Crimée occupée par la Russie. La flotte soutient les forces d’invasion russes qui lancent des attaques contre l’Ukraine et joue un rôle important pour la Russie dans la garde de la route commerciale de la mer Noire, d’importance stratégique et économique. L’Ukraine a intensifié ses attaques contre la flotte ces derniers jours, sa frappe de vendredi dernier ayant causé d’importants dégâts à son quartier général. Les responsables de la défense britannique ont noté mardi qu' »une bataille dynamique et profonde était en cours dans la mer Noire ». « Cela forcera probablement la Russie à adopter une posture réactive tout en démontrant que l’armée ukrainienne peut saper la projection de puissance symbolique et stratégique du Kremlin depuis son port d’eau chaude à Sébastopol occupé », a déclaré le ministère britannique de la Défense dans une mise à jour des renseignements sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Les navires de guerre de la flotte russe de la mer Noire participent aux célébrations de la Journée de la Marine russe dans la ville portuaire de Novorossiisk, le 30 juillet 2023. Stringer | Afp | Getty Images