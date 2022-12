L’amiral Sir Tony Radakin met en garde contre une “période extrêmement dangereuse” pour le monde au milieu de la guerre en Ukraine

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le monde traverse une “période extraordinairement dangereuse” alors que la guerre fait rage en Europe et que les affrontements s’intensifient entre l’Occident et la Chine, la Corée du Nord et l’Iran, a averti le chef des forces armées britanniques.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a vu “une agression nue et une expansion territoriale”, a déclaré l’amiral Sir Tony Radakin, ainsi que “une diffamation et une haine extraordinaires, des fléaux ethniques, une étiquette sous-humaine et des crimes de guerre, y compris des exécutions sommaires”.

La guerre signifie que “des millions de personnes sont exposées au risque de famine” tandis que plus loin “des centaines de millions de personnes subissent la pression de la hausse des prix de l’énergie, de l’inflation, des pertes d’emplois et des conséquences qui en découlent, que ce soit mentalement ou physiquement”.

Le chef d’état-major de la défense a déclaré lors d’un auditoire au Royal United Services Institute (RUSI) à Londres que la violence de l’invasion russe s’est accompagnée de «menaces nucléaires, d’anxiété nucléaire, de débats nucléaires fous sur la question de savoir si les« armes nucléaires tactiques »peuvent être distinguées des « armes nucléaires stratégiques » » comme un Vladimir Poutine acculé s’en prend à lui.

Le spectre nucléaire ne se limite pas au Kremlin, a prévenu l’amiral. L’Iran a un programme nucléaire en développement rapide et puis il y a “la Corée du Nord nucléaire qui déverse sa bile et sa colère sur son voisin et mélange la rhétorique avec plus de 60 lancements de missiles balistiques cette année, dont 23 en une seule journée”.

Malgré cette sombre évaluation, il a déclaré que la Grande-Bretagne et l’Occident avaient des raisons d’être optimistes : « Des temps extraordinaires appellent une réponse extraordinaire. Et c’est pourquoi la Russie perd. Et le monde libre est en train de gagner.

Dans sa tentative de diviser le monde, M. Poutine “a involontairement réuni une coalition extraordinaire de démocraties contre lui”, a déclaré l’amiral Radakin. “C’est comme s’il avait éclairé ce que signifient et impliquent vraiment nos croyances.

« Nous pouvons tirer confiance de la réponse. Parce que la réponse affirme la nature périlleuse de l’utilisation de la violence et de l’instrument militaire comme moyen d’atteindre des objectifs politiques. C’est profond. Il a une résonance dans le monde entier. Et cela nous rend tous plus sûrs. En son cœur se trouve la volonté d’un pays de se battre pour sa survie », a-t-il ajouté.

Alors que l’invasion a démontré “l’ingéniosité, le courage et la détermination de l’Ukraine”, elle a également révélé de profondes failles dans le leadership politique russe, a déclaré l’amiral Radakin.

« Permettez-moi de dire à Poutine ce que ses propres généraux et ministres ont probablement peur de dire : que la Russie fait face à une pénurie critique de munitions d’artillerie. Cela signifie que leur capacité à mener avec succès des opérations terrestres offensives diminue rapidement.

«Il n’y a pas de mystère quant à la raison pour laquelle c’est le cas. Poutine prévoyait une guerre de 30 jours, mais les canons russes tirent maintenant depuis près de 300 jours. L’armoire est nue. Moralement, conceptuellement et physiquement, les forces de Poutine s’amenuisent », a-t-il déclaré.

« La réponse économique à l’invasion de la Russie a été bien plus importante que jamais et la Russie était mal préparée. Bien sûr, Poutine cherchera des moyens de contourner les sanctions. Mais la perte de capital, la fuite de milliers d’entreprises internationales, la fuite des cerveaux alors que les talents fuient la tyrannie, la réduction des investissements, l’absence de technologies critiques, l’impact augmente avec le temps », a-t-il poursuivi.

La Chine représente un danger différent mais soutient la Russie, que ce soit aux Nations Unies ou en profitant d’une énergie bon marché, a déclaré l’amiral Radakin, et elle a considérablement augmenté son arsenal nucléaire et renforcé ses forces armées.

Pékin montre sa puissance militaire “dans l’Indo-Pacifique et les revendications effrontées de 80% de la mer de Chine méridionale, le pillage des zones de pêche et le refus de protéines aux États voisins, l’agression contre Taïwan ou les manifestations à Hong Kong” .

La leçon de 2022, a déclaré l’amiral Radakin, est “de reconnaître que nous faisons partie d’une lutte générationnelle pour l’avenir de l’ordre mondial… et l’alternative à penser grand et à penser à l’échelle mondiale, c’est que nous devenions un introspectif , nation prudente, qui regarde ailleurs ».

« Mais nous avons vu ce qui se passe lorsque les pays détournent le regard : les autoritaires s’enhardissent, les règles sont enfreintes, les troubles économiques et l’insécurité mondiale s’ensuivent. Nous en payons tous le prix. »