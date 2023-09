Alors que l’Ukraine consomme d’énormes quantités de munitions, les militaires occidentaux ont du mal à se permettre ce qui est disponible sur le marché.

La hausse des prix des munitions signifie que l’Occident dépense plus d’argent pour la défense mais se retrouve avec moins dans ses stocks, a averti samedi le président du Comité militaire de l’OTAN, l’amiral Rob Bauer. Les responsables de l’OTAN ont déjà averti que l’armée ukrainienne utilisait plus de munitions que l’Occident ne pouvait en produire.

« Les prix du matériel et des munitions montent en flèche. À l’heure actuelle, nous payons de plus en plus cher pour exactement la même chose. » Bauer a déclaré après une réunion des chefs de la défense de l’OTAN en Norvège, selon Reuters.

« Cela signifie que nous ne pouvons pas garantir que l’augmentation des dépenses de défense conduise réellement à plus de sécurité. » il ajouta.

La hausse des prix est principalement due à la consommation d’obus d’artillerie par l’armée ukrainienne, en particulier d’obus de 155 mm pour ses canons fournis par l’Occident. Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a averti en février que Kiev brûlait ces munitions plus rapidement que l’Occident ne pouvait les remplacer.

À cette époque, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, avait déclaré que les conseillers américains donnaient pour instruction aux commandants ukrainiens de « mettre l’accent sur une formation complémentaire à la manœuvre » afin de préserver leurs stocks en diminution de 155 mm.

On ne sait pas exactement combien de ces obus l’Ukraine a tiré chaque jour depuis le début de sa contre-offensive contre les forces russes en juin, mais Reuters estime ce chiffre à 10 000, tandis que d’autres médias suggèrent entre 3 000 et 8 000.

Bauer a déclaré que la pénurie de munitions n’était pas responsable du rythme glacial de la contre-offensive. Au lieu de cela, il a souligné la densité des champs de mines posés par les Russes comme la principale menace à laquelle sont confrontés les soldats ukrainiens.

Afin de remédier au manque de munitions, Bauer a appelé le secteur privé à intensifier sa production.

« La stabilité à long terme doit prévaloir sur les profits à court terme. » il a dit. « Comme nous l’avons vu en Ukraine, la guerre est un événement qui touche l’ensemble de la société. »

Alors que les pays de l’OTAN acheminaient des dizaines de milliards de dollars d’armes et de munitions vers l’Ukraine depuis février dernier, les dirigeants occidentaux ont imposé des sanctions draconiennes à la Russie dans le but de paralyser son industrie de défense. Ces efforts n’ont pas fonctionné comme prévu et les responsables américains auraient reconnu que la Russie produit désormais plus de missiles qu’avant le début du conflit.