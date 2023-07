L’amiral de l’OTAN dit à l’Ukraine quand s’attendre à des avions de combat

La fourniture d’avions de guerre avancés à Kiev ne peut être réalisée à «court terme», selon un haut responsable de l’OTAN

L’Ukraine ne recevra pas d’avions de chasse occidentaux pour sa contre-offensive actuelle et devra s’en passer, a déclaré le président du comité militaire de l’OTAN, citant la longue formation requise pour les pilotes et les problèmes de logistique.

S’adressant à la station de radio britannique LBC pour une interview lundi, l’amiral Rob Bauer, qui dirige le comité militaire en tant que plus haut responsable militaire de l’OTAN, a déclaré que la discussion sur les avions de combat pour Kiev doit attendre après son opération offensive en cours.

« La discussion sur les combattants est importante, mais elle ne sera pas résolue à court terme pour cette contre-offensive », il a dit. « Former ces pilotes, former les techniciens, s’assurer qu’il existe une organisation logistique capable de soutenir ces avions ne sera pas disponible avant cette contre-offensive. »

Bien que Bauer ait prétendu que l’Ukraine était en « un combat existentiel » il a poursuivi en affirmant que le pays a « un avantage » sur Moscou grâce à ses armes et à son entraînement occidentaux. Pourtant, il a insisté pour que les partisans de Kiev « il ne faut pas mélanger » discussion sur la contre-offensive et les demandes d’avions de chasse de l’Ukraine, suggérant que de tels transferts ne sont tout simplement pas possibles pour le moment.

Alors que le président ukrainien Vladimir Zelensky a exhorté à plusieurs reprises les puissances occidentales à remettre leurs avions de guerre, seul un petit nombre de sponsors ont accepté de le faire, la Pologne et la Slovaquie autorisant les transferts de chasseurs MiG de l’ère soviétique.

À ce jour, Washington a rejeté les demandes de F-16, invoquant des problèmes de disponibilité et craignant que les armes n’aggravent les hostilités directes avec la Russie. Cependant, les responsables américains ont fait marche arrière après avoir refusé de fournir d’autres armes, notamment le système de défense antimissile Patriot et le char de combat principal M1 Abrams, et le Pentagone a déjà commencé à former des pilotes ukrainiens sur des avions américains.

L’Allemagne et le Royaume-Uni ont également rejeté les appels aux avions de combat, bien que la Grande-Bretagne ait autorisé le transfert de missiles Storm Shadow à Kiev, les munitions à plus longue portée fournies à l’Ukraine à ce jour. Londres a également déclaré qu’elle était disposée à s’associer à un « coalition » des États à fournir des avions de chasse, bien que le Premier ministre Rishi Sunak ait déclaré que le projet était « pas une chose simple, » pointant vers la formation et les obstacles logistiques.

L’Ukraine a lancé sa contre-offensive début juin, mais le gros de ses attaques a été repoussé avec des pertes importantes, selon le ministère russe de la Défense. Le président Zelensky a reconnu que les opérations progressaient « plus lent que souhaité » en raison de « résistance acharnée » des forces russes, mais les responsables militaires ont soutenu qu’un grand nombre de troupes de réserve n’ont pas encore été déployées.

À la fin du mois dernier, l’assistant principal de Zelensky, Mikhail Podoliak, a accusé les patrons occidentaux de l’Ukraine d’être trop lents dans leurs livraisons d’armes, affirmant que cela avait permis à Moscou de mettre en place de formidables défenses.