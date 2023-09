L’amiral de la marine américaine Michael Gilday défend un marin non binaire au milieu de certaines critiques républicaines

CNN

Le plus haut amiral de la marine américaine a défendu ardemment un marin non binaire mardi, au milieu de certaines critiques de la part des législateurs républicains, se disant « particulièrement fier de ce marin ».

Le marin, le LTJG Audrey Knutson, a partagé son histoire sur la page Instagram de la Marine la semaine dernière. Dans une courte vidéo, Knutson a déclaré qu’ils étaient fiers de servir en tant que non binaires, en particulier parce que leur grand-père a servi dans la marine en tant qu’homosexuel pendant la Seconde Guerre mondiale. Lors d’un déploiement l’automne dernier à bord du porte-avions USS Gerald R. Ford, Knutson a déclaré que son point culminant avait été la lecture d’un poème à tout le navire lors d’une soirée de créations orales LGBTQ. La vidéo Instagram a récolté près de 17 000 likes.

Par la suite, le sénateur Marco Rubio, un républicain de Floride, tweeté une partie du clip avec la légende : « Pendant que la Chine se prépare à la guerre, c’est sur cela que notre marine américaine se concentre. » Mardi, le sénateur Tommy Tuberville, un républicain de l’Alabama, a continué d’attaquer la vidéo, déclarant à la commission sénatoriale des services armés qu’il avait « beaucoup de problèmes avec la vidéo ».

Mais le chef des opérations navales, l’amiral Michael Gilday, a défendu le marin, soulignant que c’est le travail d’un commandant de constituer une équipe de combat.

«Je vais vous dire pourquoi je suis particulièrement fier de ce marin», a déclaré Gilday à l’audience. « Donc, son grand-père a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, et il était gay et il a été ostracisé dans l’institution même à laquelle elle a non seulement rejoint et dont elle est fière de faire partie, mais elle s’est portée volontaire pour être déployée sur Ford et elle le sera probablement. encore le mois prochain lorsque Ford reprendra la mer. »

Gilday a utilisé des pronoms féminins pour désigner Knutson, mais la Marine a déclaré à CNN que les pronoms choisis par Knutson n’étaient pas binaires.

« Nous demandons à des gens de tout le pays, de tous horizons et de tous horizons de se joindre à nous », a déclaré Gilday, « et c’est ensuite le travail d’un commandant de constituer une équipe de combat cohésive qui respectera la loi. , et la loi exige que nous soyons capables de mener des opérations en mer rapides et soutenues. Le niveau de confiance qu’un commandant développe au sein de cette unité doit pouvoir être fondé sur la dignité et le respect, et donc… si cet officier peut légalement rejoindre la marine américaine, il est prêt à servir et prêt à prêter le même serment que celui qu’il a reçu. vous et moi avons mis leur vie en jeu, alors je suis fier de servir à leurs côtés.

Certains législateurs républicains du Capitole ont attaqué l’armée pour être trop « réveillée », affirmant que c’était l’une des causes du faible recrutement militaire, malgré une récente enquête de l’armée montrant que seulement 5 % des recrues potentielles étaient préoccupées par le « réveil ». »

Le mois dernier, le représentant républicain Cory Mills et plusieurs autres s’en sont pris au ministère de la Défense au sujet de sa formation en matière de diversité, d’équité et d’inclusion lors d’une audience de la sous-commission des services armés de la Chambre sur le personnel militaire. Mills a déclaré : « Nous pouvons absolument surpasser à 150 % chacun de nos adversaires, et j’en suis sûr que la Chine et la Russie tremblent dans leurs bottes. »

En réponse, le sous-secrétaire à la Défense chargé du personnel et de l’état de préparation, Gil Cisneros, a déclaré que la formation à la diversité et à l’égalité des chances faisait partie de l’armée depuis des décennies.

Lors d’une autre audience début mars avec les principaux dirigeants militaires enrôlés, le Sgt. Le major de l’armée Michael Grinston a souligné que l’armée reste concentrée sur la létalité au combat, même avec une formation supplémentaire sur la diversité et l’inclusion.

« Il y a une heure de formation sur l’égalité des chances dans la formation de base et 92 heures de formation au tir à la carabine », avait déclaré Grinston à l’époque. « Et si tu vas à [One Station Unit Training]il y a 165 heures de formation au tir à la carabine et toujours seulement une heure de formation à l’égalité des chances.