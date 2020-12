L’amiral Brett Giroir, le tsar des tests de coronavirus de la Maison Blanche, dit qu’il est convaincu que tous les Américains seront vaccinés d’ici la fin du mois de juin et que le vaccin fonctionnera contre la nouvelle souche mutante qui a émergé en Europe.

« Nous sommes clairement dans les délais, 20 millions de vaccins distribués d’ici la première semaine de janvier, nous prévoyons 30 millions supplémentaires en janvier, 50 millions supplémentaires en février », a déclaré Giroir sur Fox News dimanche.

« Et avec les contrats actuels, même avec uniquement les vaccins que nous avons actuellement, nous nous attendons toujours à ce que tout Américain qui souhaite un vaccin puisse être vacciné d’ici juin. C’est vraiment très excitant. Cela signifie que quelques centaines de millions de personnes pourront être vaccinées d’ici là », a-t-il ajouté.

Mais il a averti que le public devait « rester vigilant » en portant des masques et en maintenant une distance sociale.

«Avec de bonnes mesures d’atténuation, avec l’augmentation des vaccinations parmi les personnes vulnérables, nous devrions clairement voir la lumière au bout du tunnel. Mais nous devons garder la discipline, rester vigilants », dit-il en soulevant un masque à la main.

Il a ajouté que les États-Unis atteindraient bientôt l’immunité de troupeau et que la fin de la pandémie se produirait lorsque 70 à 80% de la population aura été vaccinée ou infectée auparavant.

Giroir a assuré que les vaccins contre les coronavirus actuellement en cours de déploiement à travers le pays fonctionneront contre la nouvelle souche mutante du virus qui a émergé au Royaume-Uni et serait 70% plus transmissible.

Au cours du week-end, la souche mutante a été détectée en France, en Irlande et en Suède, selon NBC News.

«Nous n’avons aucune preuve qui suggère, et nous ne croyons pas, que… le vaccin ne serait pas efficace. En d’autres termes, nous pensons que le vaccin sera efficace contre cette variante », a-t-il déclaré.

Partout dans le pays, les gens reçoivent la première série de vaccins COVID-19. Vue du patient de soins de longue durée Carlos Alegre recevant le vaccin au Sharp Chula Vista Medical Center le 21 décembre en Californie ci-dessus

Le Dr David Rand, travailleur de la santé de première ligne, spécialiste des maladies infectieuses et codirecteur médical du contrôle des infections, reçoit une première dose du vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 sur un site de vaccination du Torrance Memorial Medical Center le 19 décembre à Torrance , Californie

Les employés d’UPS photographiés déplaçant l’un des deux conteneurs d’expédition des premières expéditions de vaccins Pfizer à Louisville, Kentucky, le 13 décembre

Il a déclaré qu’actuellement, les restrictions de voyage impliquant le Royaume-Uni et d’autres pays européens qui sont en place depuis mars devraient réduire la propagation de cette variante.

Giroir a déclaré qu’après l’inoculation des travailleurs de la santé et des résidents des maisons de soins infirmiers, il appartiendra aux États de déterminer qui recevra le vaccin ensuite.

La Maison Blanche recommande que les personnes de plus de 75 ans et les autres travailleurs de première ligne aient la priorité.

S’exprimant sur l’ouverture des écoles, Giroir a déclaré qu’en se basant sur des études, les parents pouvaient renvoyer leurs enfants à l’école même s’ils n’avaient pas reçu le vaccin.

«Je pense qu’il est très important pour les auditeurs de comprendre que ramener les enfants à l’école dès maintenant est sans danger maintenant. Il existe des données sur des données selon lesquelles les enfants pourraient retourner à l’école en toute sécurité en personne », a déclaré Giroir.

Il a cité un rapport des Centers for Disease Control and Prevention selon lequel les écoles ne sont pas un endroit où les enfants sont susceptibles d’être infectés en disant: « Il est donc sûr et très important de ramener les enfants à l’école, même avant qu’ils ne soient vaccinés. »

À l’échelle nationale, plus de 18,9 millions de cas de COVID-19 ont été signalés et plus de 331 000 décès liés au virus depuis le début de la pandémie.