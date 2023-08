Lamine Yamal et Arda Guler en tête des stars U23 de la Liga

Le vainqueur du Ballon d’Or du Real Madrid, Karim Benzema, est peut-être parti, mais la Liga regorge toujours de joueurs talentueux, dont beaucoup ont toute leur carrière devant eux.

Produisant et nourrissant continuellement de jeunes joueurs, il semble y avoir un tapis roulant de talents dans l’élite espagnole. Avec autant de jeunes très bien notés prêts à jouer à nouveau des rôles plus importants cette saison, la campagne de LaLiga 2023-24 est sûre de produire une autre classe de jeunes en petits groupes.

Le dépisteur résident d’ESPN, Tor-Kristian Karlsen, sélectionne certains des meilleurs joueurs âgés de 22 ans ou moins qui pourraient faire leur marque cette saison.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Lamine Yamal, 16 ans, FW, Barcelone

Cela pourrait arriver un an trop tôt pour l’ailier, mais sa performance lors de la victoire du Trophée Joan Gamper contre Tottenham cette semaine aura laissé Xavi se demander s’il devrait garder le joueur de 16 ans dans la configuration de l’équipe première. (Bien que Lamal soit déjà devenu le plus jeune joueur à avoir jamais joué pour la première équipe dans un match officiel.)

À seulement 10 minutes de la fin contre Tottenham, Yamal a contribué à faire basculer le match en faveur de Barcelone. Non seulement il a mis en place Ansu Fati avec une sublime passe décisive pour l’égalisation, mais grâce à un flair magnifique et à une réflexion rapide, il a également commencé les mouvements qui ont conduit à deux autres buts tardifs pour conduire le Barça à une victoire 4-2.

Sans doute la star du Championnat d’Europe des moins de 17 ans plus tôt cette année, Yamal dérive généralement d’une position large à droite ou prend des positions intelligentes dans l’espace en première ligne. N’ayant jamais peur de se mettre sur le ballon, il est extrêmement constructif et cherche toujours à briser les lignes avec des dribbles, des passes ou à tester le gardien de but à distance.

Abde Ezzalzouli, à gauche, et Lamine Yamal, à droite, devraient faire des vagues à Barcelone cette saison. Éric Alonso/Getty Images

Abde Ezzalzouli, 21 ans, FW, Barcelone

L’international marocain a connu une mini percée alors qu’il était prêté à Osasuna la saison dernière et a pris cette excellente forme en pré-saison à Barcelone (il a même été inscrit sur la feuille de match contre Tottenham cette semaine.) Parallèlement à l’émergence du milieu de terrain de 20 ans Fermín López, il a été l’un des points positifs de cet été.

Bien qu’Abde ait tendance à jouer sur l’aile opposée, le départ imminent d’Ousmane Dembélé vers le PSG pourrait lui ouvrir une chance de briller pour les champions d’Espagne. Abde s’est déjà montré prometteur pour Barcelone lors de la saison 2021-22 mais, comme l’a prouvé la pré-saison, il a grandi avec l’âge et l’exposition supplémentaire au football senior à Osasuna.

Brillamment doué en un contre un (3,5 dribbles réussis la saison dernière), l’ailier est particulièrement difficile à lire et à anticiper. Il contrôle le ballon de manière experte à grande vitesse, est difficile à déséquilibrer et est également capable d’atteindre la cible à longue distance.

jouer 0:31 Comment le Real Madrid a battu Barcelone pour signer le « Messi turc » Arda Guler Regardez la nouvelle signature du Real Madrid en action, alors que le milieu de terrain offensif de 18 ans Arda Guler arrive dans la capitale espagnole depuis Fenerbahce.

Arda Güler, 18 ans, AM, Real Madrid

Bien qu’il ait été exclu pour certaines parties de la pré-saison du club en raison d’une blessure au genou, il y a d’énormes attentes pour l’international turc une fois qu’il sera en forme. Le Real Madrid s’est débarrassé de la concurrence d’un ensemble de meilleurs clubs européens d’élite pour le signer pour sa clause de libération de 17,5 millions d’euros et il est sans doute le joueur turc le plus prometteur depuis des générations.

Milieu de terrain offensif qui peut opérer dans n’importe quel rôle dans le dernier tiers, mais préfère commencer ses mouvements du large à droite, Guler a des compétences exceptionnelles et un contrôle étroit. Il a également un moyen insaisissable d’échapper à des situations difficiles avec le ballon à ses pieds.

Grâce à un merveilleux pied gauche, Guler est un meneur de jeu doué avec un penchant pour trouver des lacunes avec des passes pondérées, alors qu’il peut créer un déséquilibre dans de larges zones avec ses formidables compétences en un contre un (6+ dribbles réussis toutes les 90 minutes la saison dernière. )

Luiz Henrique, 22 ans, Attaquant, Real Betis

EN DIRECT SUR ESPN+ (JEUX SÉLECTIONNÉS) Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ VENDREDI AOÛT. 11 (toutes les heures ET)

• Almeria contre Rayo Vallecano (13h30)

• Séville vs Valence (15h30) SAMEDI AOÛT. 12 (toutes les heures ET)

• PSV contre Utrecht (10h30)

• Schott Mayence contre Borussia Dortmund (9h30)

• Gérone vs Real Sociedad (11h00)

• Las Palmas contre Majorque (13h30)

• Athletic Club contre Real Madrid (15h00) DIMANCHE AOÛT. 11 (toutes les heures ET)

• Celta Vigo contre Osasuna (11 h)

• Villarreal contre Real Betis (13h30)

• Getafe contre Barcelone (15h30)

Signé de Fluminense il y a un an pour 8 millions d’euros, l’impact du Brésilien a augmenté au fur et à mesure de sa première saison et il a montré son potentiel important à plusieurs reprises. En tant qu’ailier gaucher opérant à droite, Luiz Henrique utilise sa capacité technique exceptionnelle pour affronter les défenseurs avec beaucoup d’effet. Il aborde ses marqueurs avec une ingéniosité instinctive, choisissant souvent les bons moyens – une accélération rapide lorsque l’espace le permet, des feintes corporelles intelligentes dans des zones restreintes ou des coups délicats – pour alimenter le mouvement de soutien.

Récemment lié à une poignée de clubs de Premier League de milieu de gamme, ne soyez pas surpris si le joueur de 22 ans – qui est également diligent dans son travail défensif – se retrouve courtisé par des noms encore plus grands l’été prochain.

Pablo Barrios, 20 ans, CM, Atlético Madrid

Lentement introduit dans le football de l’équipe première par Diego Simeone au cours de la deuxième partie de la saison dernière, le diplômé de l’académie aux multiples talents s’est bien équipé et en a montré suffisamment pour suggérer que les apparitions pourraient se produire rapidement à partir de ce moment.

Capable de jouer en tant que pivot profond du milieu de terrain ou en tant que n ° 8, Barrios est en sécurité en possession, choisit des passes décisives avec les deux pieds et possède un avantage agressif dans son jeu qui enthousiasme sans aucun doute son entraîneur argentin. Dans le rôle légèrement supérieur, Barrios est également capable de gagner du terrain en possession du ballon et, grâce à sa forte carrure, il est difficile de faire tomber le ballon.

Tanguy Nianzou, 21 ans, CB, Séville

Tanguy Nianzou a quitté le Bayern en 2022 et a impressionné en Liga. Fran Santiago/Getty Images

L’un des meilleurs espoirs d’arrière central né dans les années 2000, le défenseur de 6 pieds 3 pouces a excellé pour les équipes nationales françaises de jeunes pendant des années, mais n’a commencé à voir une action régulière en équipe première qu’après son transfert de 16 millions d’euros du Bayern Munich l’été dernier. .

Diplômé de l’académie du PSG, Nianzou a un fort jeu aérien et son impressionnante capacité de saut fait également de lui une menace pour attaquer les coups de pied arrêtés. Excellent balle au pied, capable de lancer de longues passes précises hors de la défense et encore besoin de travailler son positionnement et sa concentration, Nianzou possède tous les prérequis pour devenir un défenseur d’élite.

Lázaro, 21 ans, FW/ST Almeria

Après un début de carrière hésitant en Liga, le Brésilien s’est annoncé avec un tour du chapeau lors d’une victoire 3-0 contre Majorque fin mai. Très bien noté au Brésil, après avoir percé à Flamengo en 2022, Lazaro a montré des aperçus prometteurs après son transfert de 7 millions d’euros l’été dernier.

Bien qu’il soit le plus à l’aise en itinérance à l’intérieur depuis une position large à gauche, son style direct le voit toujours chercher à progresser avec le ballon ou à filtrer les passes vers les coureurs dans les zones centrales. Attaquant de soutien utile, Lazaro est créatif, rapide et son mouvement hors du ballon peut créer de l’espace derrière la ligne défensive adverse.

Mohamed-Ali Cho, 19 ans, FW, Real Sociedad

Après avoir fait ses débuts en championnat pour Angers à l’âge de 16 ans, Cho est arrivé à la Real Sociedad avec la réputation d’être l’un des espoirs les plus excitants de la Ligue 1. Bien que l’attaquant n’ait pas réussi à faire sa marque en Liga lors de sa première saison – à parfois enclin à se heurter à des impasses et à se fier excessivement aux actions individuelles – son potentiel est toujours incontesté.

Souvent comparé à l’attaquant de Man United Marcus Rashford avec style, Cho a représenté l’Angleterre au niveau des jeunes avant de changer d’allégeance pour la France (né à Paris, il a déménagé en Angleterre avec sa famille alors qu’il n’avait qu’une semaine).

Attaquant central itinérant capable de se détourner rapidement du danger, il est un adversaire difficile à affronter lors d’un duel de printemps face au but. Bien que sa finition, ses licenciements et sa prise de décision aient encore besoin d’être peaufinés, la combinaison passionnante d’énergie, de flair et d’industrie de l’ancien adolescent du PSG et d’Everton (il presse et harcèle bien les défenseurs) en fait un profil technique intrigant.