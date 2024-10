Lamine Yamal est le footballeur espagnol le plus vaillant de l’histoire

Vinícius et Haaland sont les footballeurs de grande valeur sur le marché des transferts spécialisé sur le Web, tandis que Lamine Yamal est le joueur qui a le plus de crédibilité en ce qui concerne sa cote.

BARCELONE –Lamine Yamal s’est converti en viernes dans le footballeur espagnol avec la plus grande valeur de l’histoire dans la cotation du web especializada transfermarkt, qui a actualisé la valeur des joueurs de la Liga et a également été nommé Vinicius au plus haut niveau du concert. international. Le jeune pilote de Barcelone a augmenté sa valeur de 30 millions d’euros depuis la dernière actualisation du mois de juillet et a obtenu une valeur de 150 millions d’euros, dépassant les 130 millions de Rodri. Le Madridista, de son côté, a payé 20 millions pour être égal à Haaland en première position de tout le monde.

Maintenant, comme Vinicius et Haaland, cette somme de 200 millions d’euros est la plus haute de l’histoire du football, super et les 180 millions que Leo Messi a gagnés dans sa journée et ont gagné la valeur qu’en 2018 a laissé Mbappé, se trouve avec Ces 180 millions d’euros comme Mbappé et son compagnon du Real Madrid Jude Bellingham, avec Lamine Yamal aux côtés de Phil Foden, qui conserve depuis mai cette même valeur de 150 millions d’euros.

Dans le Top-10 de ce classement, il y a un autre joueur du Real Madrid, l’Uruguayen Federico Valverde avec une cote de 130 millions, a augmenté ce mois-ci.

Lamine Yamal célèbre un gol avec Barcelone. Getty Images

PÉCHÉ FRENO

Si l’arrivée au premier endroit de Vinicius était attendue et aussi la tenue de Mbappé, l’ascension imparable de Lamine Yamal est à rompre tous les registres et tout ce qui précède. Il est le footballeur avec la valeur la plus haute de tous les temps jusqu’à 17 ans.

Son irruption dans les registres de Transfermarkt s’est produite au mois d’août 2023 avec une cotation de 25 millions, qui a été faite en octobre, laissant les 50 millions faire exactement un an. À partir d’ici dans les derniers mois, il y a eu cinq augmentations, passant par les 60 millions en décembre 2023, 75 millions en mars de cette année, 90 millions en juin, 120 en juillet et les 150 actuels, à la raison d’un augmentation de 30 millions à chaque fois des deux dernières mises à jour.

De cette manière, en plus d’être l’Espagnol le plus valorisé de tous les temps, Lamine Yamal s’est converti au deuxième footballeur du Barça avec une référence la plus haute, seulement au détriment des 180 millions d’euros que Leo Messi a remporté en 2018 et igualando les 150 que tuvo dans son moment (également en 2018) Philippe Coutinho et superando les 130 de Griezmann et les 120 de Dembélé.