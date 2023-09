Lamine Yamal de Barcelone devient le plus jeune joueur de l’Espagne

L’attaquant espagnol Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur à avoir jamais représenté l’équipe senior masculine du pays après avoir participé vendredi aux éliminatoires du Championnat d’Europe contre la Géorgie.

À 16 ans et 57 jours, il bat le record de son coéquipier barcelonais Gavi, qui avait 17 ans et 62 jours lorsqu’il a fait ses débuts pour La Roja en 2021.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Angel Zubieta (17 ans et 284 jours), Ansu Fati (17 ans et 208 jours) et Bojan Krkic (18 ans et 13 jours) complètent le top cinq.

Lamine Yamal est également éligible pour jouer pour le Maroc et la Guinée équatoriale par l’intermédiaire de ses parents, mais il a toujours représenté l’Espagne, son pays de naissance, au niveau des jeunes.

Il a pris la décision finale de jouer pour l’équipe senior du pays fin août après une réunion à Barcelone avec les délégués de la Fédération royale espagnole de football. [RFEF].

Lamine Yamal était déjà devenu le plus jeune joueur de Barcelone en Liga avant de battre le record d’Espagne vendredi. VANO SHLAMOV/AFP via Getty Images

« Déjà à la télévision, il était superbe, mais en travaillant avec lui, il semble encore meilleur », a déclaré le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente avant le match de vendredi contre la Géorgie.

« C’est un joueur très important pour nous maintenant et j’espère que cela continuera à être le cas pendant de nombreuses années. Nous allons lui laisser du temps, il est très jeune, mais il va beaucoup apporter. »

Ce fut une année remarquable pour l’adolescent, qui est devenu le plus jeune joueur de la Liga pour le Barça lorsqu’il a fait ses débuts avec le club en avril.

Il n’avait que 15 ans lorsqu’il est entré en jeu face au Real Betis. Une semaine plus tard, il est également devenu le plus jeune joueur à avoir joué pour l’équipe B du club.

Les Championnats d’Europe U17 ont suivi, où il a marqué quatre buts avant que l’Espagne ne soit éliminée par la France en demi-finale.

L’entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, l’a ensuite convoqué pour la tournée de pré-saison du club aux États-Unis et ses performances depuis l’ont aidé à consolider sa place dans l’équipe première.

Il est sorti du banc lors du premier match de la saison à Getafe et a débuté les trois derniers matches du Barça, remportant le titre de joueur du match après avoir inscrit deux buts lors de la victoire 4-3 à Villarreal le mois dernier.