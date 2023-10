Lamine Yamal de Barcelone devient le plus jeune buteur de l’histoire de la Liga

Le jeune barcelonais Lamine Yamal a battu un autre record dimanche en devenant le plus jeune buteur de l’histoire de la Liga.

Déjà le plus jeune titulaire et buteur de l’Espagne et le plus jeune débutant en Ligue des champions, le joueur de 16 ans a établi une nouvelle marque avec son but contre Grenade dimanche.

Yamal s’est placé derrière la défense de Grenade et a tapé dans le filet vide à bout portant dans le temps additionnel à la fin de la première mi-temps à l’Estadio Nuevo Los Carmenes.

À l’âge de 16 ans et 87 jours, le jeune attaquant a battu la marque précédente d’environ deux semaines.

Et cela s’est avéré être un objectif important pour Barcelone qui est revenu 2-0 pour obtenir un match nul 2-2 en Andalousie.

Le jeune ailier Bryan Zaragoza a donné l’avantage à Grenade en 18 secondes, ce qui constitue désormais le but le plus rapide de l’histoire de la compétition, et en a ajouté une seconde après 25 minutes.

Après le but de Yamal, Barcelone a pris le dessus en seconde période et a égalisé grâce à Sergi Roberto à cinq minutes de la fin.

L’équipe de Xavi pensait avoir gagné dans le temps additionnel lorsque Joao Felix rentrait chez lui au deuxième poteau, mais son effort a été annulé par un appel de hors-jeu controversé car Ferran Torres a été jugé pour avoir interféré avec le jeu.

L’ancien attaquant de Manchester City était en position de hors-jeu et a tenté de reprendre le ballon de la tête avant que le Portugais ne se convertisse.

Le Barça est troisième de la Liga, à un point de Gérone et à trois du leader, le Real Madrid, avec neuf journées disputées.

