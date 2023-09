Lamine est la dernière réussite électrique et passionnante du Barça

Si vous ne connaissiez pas Lamine Yamal Nasraoui Ebana, alors il est temps que vous le connaissiez. Étant donné qu’il a fait ses débuts à Barcelone la saison dernière alors qu’il avait encore 15 ans et qu’il était déjà le plus jeune vainqueur de la Liga de l’histoire espagnole, il a dépassé ce chiffre vendredi dernier en devenant le plus jeune à faire ses débuts ou à marquer pour l’équipe nationale espagnole.

Quiconque a côtoyé ce footballeur électrique, palpitant et anarchique, qu’il soit entraîneur, coéquipier ou spectateur, rayonne immédiatement de l’effervescence évangélique d’un véritable converti. Lamine Yamal est si passionnant. Mais arrêtez-vous et réfléchissez un instant : ce but vicieux du pied gauche lors de la victoire 7-1 de l’Espagne sous une pluie battante à Tbilissi, en Géorgie, a été marqué par quelqu’un qui est né 22 jours après que Pep Guardiola a pris la relève en tant qu’entraîneur du Barcelone B.

Cette époque Guardiola donne l’impression que c’était seulement hier. Mais parmi tous les riches trésors qu’il a mis au jour depuis un début discret en juin 2007, personne ne savait que dans un hôpital, à une distance d’un long coup de pied de but du Spotify Camp Nou, ce gamin qui avait battu des records pour le Barça avait déjà né.

Lamine Yamal illumine les choses sur le terrain de Barcelone et de l’Espagne, et ce à un âge remarquablement jeune. Il est le dernier d’une fière lignée de talents développés également au Barça. Oliver Hardt – UEFA/UEFA via Getty Images

Comment étais-tu à 16 ans ? De quoi étais-tu capable ? Auriez-vous pu gérer l’attention internationale et d’énormes responsabilités, ou étiez-vous encore un peu un enfant, victime d’émotions mitigées alors que votre ambition et votre insécurité s’affrontaient de front ?

Pour un peu de contexte, les exploits de Lamine peuvent être comparés à ceux d’autres sports d’équipe masculins de premier plan. Dans la NFL, les adolescents sont extrêmement rares et Amobi Okoye, qui a joué pour les Texans de Houston à 19 ans et 10 mois, reste le plus jeune joueur – près de quatre ans de plus que Lamine – à être repêché au premier tour. La Coupe du monde de rugby se déroule actuellement en France et bien que le plus jeune international anglais de l’histoire, Tom Curry (18 ans, 360 jours), ait été expulsé ce week-end, ils ont quand même battu l’Argentine. Encore une fois : il a près de trois années de plus que le nouveau prodige espagnol.

Prenez les All-Blacks : leur plus jeune casquette était celle du géant qu’était feu Jonah Lomu – il a fait ses débuts à l’âge de 19 ans et 45 jours. Et la NBA ? Andrew Bynum (des Lakers de Los Angeles) avait 18 ans et six jours lorsqu’il a rejoint la ligue dans le cadre du repêchage de 2005. Même le regretté grand Kobe Bryant avait 18 ans et 72 jours lorsqu’il a percé.

Alors pensez-y comme ceci : Lamine a eu 16 ans en juillet, et il ne se démarque pas seulement par des records dans tous ces autres sports d’équipe. Ses débuts internationaux (et son but) ont eu lieu à un âge plus jeune que ceux de Pelé, Diego Maradona, Johan Cruyff, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, cinq ans de moins qu’Alfredo Di Stefano et six ans de moins que Zinedine Zidane.

Vous avez la photo ? Mais il y a un nom important dans cette liste : Cruyff. Il était l’entraîneur d’élite le plus titré qui prêchait obstinément l’idée selon laquelle « l’âge n’a pas d’importance : si vous êtes assez bon, vous êtes assez vieux ». C’est l’une des principales raisons pour lesquelles Lamine fait partie de cette chaîne.

LAMINE YAMAL, 16 ANS, POUR SES DÉBUTS EN ESPAGNE, A LE MONDE À SES PIEDS 🇪🇸👏 pic.twitter.com/dfOKzr8QEY – FOX Football (@FOXSoccer) 8 septembre 2023

Avant Lamine, le plus jeune joueur et buteur espagnol était Gavi, formé à La Masia de Barcelone. Sur les huit joueurs restants La RojaDans le top 10 des plus jeunes débutants, quatre – Ansu Fati, Bojan Krkic, Pedri et Cesc Fabregas – étaient des produits de Barcelone. Ansu, Bojan et Cesc étaient tous formés depuis des années à La Masia.

Le même schéma du Barça se retrouve chez les plus jeunes buteurs espagnols de l’histoire. Lamine a pris le record de Gavi (19 mois plus jeune) et Gavi, à son moment, avait pris la marque historique d’Ansu, celle du prêteur désormais Brighton & Hove Albion établi il y a à peine trois ans. Ce sont de riches récompenses pour une attitude audacieuse, née chez Cruyff, selon laquelle les jeunes talents, s’ils sont suffisamment remarquables, doivent non seulement être promus, mais doivent être testés et perfectionnés contre des footballeurs plus grands, plus âgés et plus expérimentés dès que possible.

À une époque où le FC Barcelone n’a jamais été aussi endetté ni soumis à un examen aussi critique, sa politique de jeunesse continue de rapporter des récoltes en or.

C’est Ernesto Valverde (joué sous Cruyff) qui a offert à Ansu ses débuts en club à l’âge de 16 ans. Ronald Koeman (joué sous Cruyff) a amené Pedri (17 ans), Alejandro Balde (17 ans) et Gavi (tout juste 17 ans) au premier rang. équipe. Xavi (entraîné par Cruyff pour la Catalogne et signé par Barcelone alors que Cruyff entraînait la « Dream Team ») a fait confiance à Lamine, 15 ans, la saison dernière et l’a vu réaliser une performance d’homme du match contre Villarreal il y a quinze jours, transformant la défaite en victoire. alors que ce prodige avait à peine 16 ans.

Vu rétrospectivement, cela peut sembler non seulement un concept enivrant et excitant de donner à ces adolescents leurs débuts et de les laisser se faire les dents rapidement ; cela peut même ressembler à une philosophie sacrément évidente à chérir. Mais les choses sont loin d’être aussi simples.

Je me souviens avoir assisté à la conférence de presse avant l’Italie contre l’Espagne à San Siro à Milan, en 2021, lorsque Luis Enrique, alors manager (responsable des débuts de Pedri, Gavi, Ansu et Balde en Espagne), a laissé entendre qu’il pourrait commencer à 17 ans. vieux Gavi contre les champions d’Europe. Le lendemain, les gros titres des médias espagnols étaient pleins de dérision : ils pensaient qu’il avait dit cela uniquement pour attirer l’attention ou pour être provocateur. Pourtant, Gavi a commencé, joué et aidé l’Espagne à éliminer l’Italie du tournoi dans son propre jardin.

Bien entendu, chacun de ces succès est contrecarré par de nombreuses histoires de promesses initiales qui ne se concrétisent pas. C’est loin d’être une autoroute à sens unique vers le succès une fois qu’un talent de tyro a vu ses prodigieuses capacités reconnues et promues.

Luka Romero n’avait que 15 ans lorsqu’il a rejoint Majorque contre le Real Madrid en juin 2020. Aussi talentueux qu’il soit, et pas encore âgé de 19 ans, le milieu de terrain d’origine mexicaine (qui a représenté l’Argentine chez les jeunes) a passé la majeure partie de sa carrière. les saisons intermédiaires languissant sur le banc de Majorque, de la Lazio et de l’AC Milan. Freddy Adu de l’USMNT est peut-être le plus célèbre d’une longue liste de les prodiges qui se sont enflammés, ont fait trembler les entraîneurs et le public d’anticipation, mais n’ont jamais vraiment réalisé leur potentiel. Pendant ce temps, Ansu, uniquement à cause d’une malchance brutale avec des blessures, cherche déjà à se réadapter et à se racheter à Brighton – et il n’a que 20 ans.

Quant au club qui repère, développe puis promeut le plus régulièrement des footballeurs de jeunes talents rares, Barcelone, son audace n’a pas toujours rapporté la récompense appropriée. Pour Messi, qui a fait ses débuts à 17 ans et a ensuite produit un million de souvenirs brillants, cela ne fait aucun doute. Pedri, Gavi et Balde sont tous des vainqueurs de la Liga, et Pedri a également une Coupe du Roi à son actif : ce sont de belles récompenses pour le club qui leur a fait confiance. Mais tout comme Jorge Troiteiro — le grand ami d’Andres Iniesta quand ils étaient petits à La Masia — était censé être un meilleur espoir selon certains juges pour ne jamais jouir d’une carrière d’élite, tout grand footballeur peut nommer ses pairs qui, à un moment donné. jeune âge, étaient « meilleurs que moi » pour ensuite être laissés de côté.

L’un de ceux que Barcelone, injustement, a manqué est Takefusa Kubo. Littéralement brillant, marquant 74 buts en 30 matchs pour l’une des équipes juniors de La Masia – et le faisant en tant que partenaire de frappe d’Ansu à cette époque, si vous osez l’imaginer – Kubo a été pris dans l’interdiction de la FIFA qui en a résulté. de Barcelone ayant enfreint les règles relatives au recrutement de joueurs âgés de moins de 18 ans en dehors de l’Union européenne. Après quatre ans en Espagne, il a été renvoyé au Japon sous l’obligation de l’instance dirigeante mondiale du sport.

Lorsque Kubo, qui était devenu le plus jeune débutant et buteur de la J-League (alors qu’il avait encore 15 ans), était éligible pour retourner à Barcelone, les directeurs du Camp Nou – notamment Ramon Planes et Jose Mari Bakero – ont estimé que le Le club pourrait facilement se passer de lui. Grosse erreur, puisque ce précurseur de Lamine/Ansu/Gavi/Pedri est désormais en train de déchirer la Real Sociedad, à hauteur de quatre titres d’homme du match consécutifs cette saison. Kubo a en fait été signé par le Real Madrid à son retour en Espagne en 2019 mais n’a jamais fait une apparition, prêté à Majorque (deux fois), Villarreal et Getafe avant de rejoindre définitivement la Sociedad l’été dernier.

Ce week-end, Kubo est également devenu le plus jeune joueur, depuis le début des records, à produire deux passes décisives dans le même match alors que le Japon a battu l’Allemagne 4-1 à Wolfsburg.

Les talents brillants de cet ancien talent de Barcelone n’ont jamais été, et ne seront peut-être jamais, exploités par le club qui l’a « découvert » et nourri. Mais ironiquement, Kubo et ses coéquipiers se rendront le week-end prochain pour jouer dans un autre de ses anciens clubs, le Real Madrid.

Peut-être qu’il fera le Blaugrana une faveur pendant qu’il est au Santiago Bernabeu et aider la Real Sociedad à gagner. Si tel est le cas, vous pouvez vous attendre à ce que les fanatiques de Barcelone, dont le cœur palpite actuellement à la perspective de ce que Lamine a à offrir, puissent pleurer une larme de regret pour l’un des nombreux qui « s’est enfui ».