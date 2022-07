L’amie d’Ivana Trump a remarqué que “quelque chose n’allait pas” un an avant sa mort et dit qu’elle ne s’est jamais remise de la tromperie de Donald

Une amie d’Ivana Trump a remarqué que “quelque chose n’allait pas” et qu’elle “avait perdu son étincelle” l’année précédant sa mort en disant qu’elle ne s’était jamais remise de la tromperie de son ex-mari Donald.

Ivana a été retrouvée morte au bas d’un escalier chez elle vers 12 h 40 jeudi après que quelqu’un a appelé le 911 pour signaler une personne souffrant d’un arrêt cardiaque.

Ivana Trump est décédée jeudi à son domicile de Manhattan Crédit: Splash Nouvelles

Elle a été mariée à Donald Trump de 1977 à 1992 Crédit : Ivana Trump

Ivana avait 73 ans Crédit : Getty Images – Getty

James Edstrom a travaillé comme photographe de la société new-yorkaise et a photographié Ivana et sa famille “des centaines” de fois dans les années 80 et 90.

Certains de ses clichés se vendaient jusqu’à 50 000 $ avant que l’industrie ne change avec Internet.

Il dit qu’il est devenu de bons amis avec Ivana et la verrait encore dans des restaurants chics et l’a rattrapée plusieurs fois au fil des ans.

“Elle était une légende dans cette ville, elle l’était vraiment”, a-t-il déclaré en exclusivité au Sun. “Nous l’aimions. Nous l’aimions tous.

“Et quand nous avons été appelés là où elle allait être, nous étions là parce que nous adorions cette femme.

James a dit qu’Ivana était “toujours gentille” et “toujours excitée”.

“Elle a toujours eu un gadget pour faire avancer l’histoire. Vous ne pouvez tout simplement pas être photographié tous les jours sans rien faire.”

Pourtant, sa mort est un choc pour James et beaucoup d’autres qui la connaissaient.

“Je ne m’attendais pas à sa mort, ça m’a brisé le cœur et tous les photographes avec qui je parle en ligne ont le cœur brisé”, a-t-il déclaré.

“C’était une femme merveilleuse, merveilleuse, nous lui avons donné ce qu’elle voulait, c’est-à-dire l’attention des médias, publiée partout. Et elle nous a donné ce que nous voulions – l’accès.

James a rappelé l’emploi du temps chargé de la mondaine, disant qu’elle était souvent vue à trois ou quatre événements au cours d’une soirée donnée dans la journée.

“Elle était partout, et parfois elle portait deux tenues dans la même nuit.

“Vous seriez dans un restaurant et elle serait là, puis il y aurait un bar, puis vous iriez chez Stringfellow [the strip club] une heure plus tard. Voilà encore Ivana.”

James a dit qu’il contournait généralement le publiciste d’Ivana pour lui parler directement, en disant: “Je m’entendais vraiment très bien avec elle.”

‘IL Y AVAIT QUELQUE CHOSE N’ALLAIT PAS’

Il l’a vue pour la dernière fois il y a environ un an à New York chez Philippe Chow et ils ont parlé un moment.

“Je lui ai dit que je voulais faire un livre de mode et que je voulais utiliser une photo que j’avais prise il y a des années”, a-t-il déclaré.

“Quand elle et Donald ont divorcé, elle a organisé une fête à l’hôtel Plaza et elle est arrivée dans un vieux taxi à damier vert antique restauré.

“Je lui ai dit : ‘Ivana, tu sais, je pensais faire un livre de mode sur les années 80. Je pensais que tu utilisais cette photo pour la couverture.’

“Elle m’a regardé, elle a dit:” Wow, ce serait vraiment, vraiment génial.

“Mais il y avait quelque chose qui n’allait pas, vous savez, elle n’avait pas cette étincelle.

“Il n’y avait pas cette joie de vivre qu’elle avait toujours eue. C’était comme si elle avait disparu. J’avais peur qu’elle ait la maladie d’Alzheimer précoce ou quelque chose comme ça.”

DIVORCE DÉLIBÉRÉ

Ivana et Donald ont divorcé en 1992 à la suite de l’annonce de sa liaison avec Marla Maples.

Trump était toujours marié à Ivana lorsqu’il a décidé de sortir avec Maples en 1989.

Ivana a appris l’affaire lorsque Marla, alors âgée de 26 ans, s’est présentée aux vacances de Noël de la famille Trump en 1989 à Aspen, dans le Colorado.

Alors qu’un divorce a été accordé en décembre 1990 au motif de traitements cruels et inhumains présumés de la part de Trump, un règlement n’a été conclu qu’en 1992.

Se souvenant de la nuit où il l’a photographiée lors de sa fête de divorce, James a dit qu’il avait marché dans le pâté de maisons de l’hôtel et était tombé sur Donald qui se dirigeait vers le lieu.

“J’ai dit:” Oh, Donald, que diriez-vous d’un coup rapide? Et son garde du corps a essayé de l’arrêter. Je n’ai jamais pu supporter Donald. Mais c’est la seule nuit où il a été gentil avec moi.

“Il a dit à son garde du corps:” Non, non, laissez-le faire quelques bons coups. J’ai pris quelques clichés rapides et j’ai dit : “Où vas-tu Donald ?” Et il va au Plaza.

“J’ai dit : ‘Oh, vous venez d’annoncer votre divorce et vous allez à la fête de votre femme ?’ Il a dit, ‘Tu le sais!’

“Alors bien sûr, je me suis retourné car je savais qu’il y aurait une maison folle des médias une fois qu’il serait arrivé là-bas. Ils venaient d’annoncer sa liaison, son divorce, tout le reste.

“Je pensais, oh mon Dieu, c’est ainsi que fonctionne l’esprit de Donald. Il savait comment faire chier les médias dans leur pantalon, excusez l’expression. Il se souciait juste de la publicité.

‘UNE FEMME TRÈS CLASSIQUE’

“Il a écrasé la fête d’Ivana et a provoqué une frénésie”, a poursuivi James.

“Et elle était livide. Oh mon Dieu. Quand je suis retournée là-bas, elle s’est tournée vers moi et elle a dit : ‘Je n’arrive pas à croire qu’il ait fait ça.’

“Mais elle est restée calme tout au long, parce que c’est ce qu’elle était, c’était une femme très classe.”

Il a rappelé quand Ivana a été autorisée à rester au Mar-a-Lago Club à Palm Beach avec leurs enfants après l’accord de divorce, quand Donald était de retour dans la ville.

“Vous savez, et je suis descendu à Mar-a-Lago, donc c’est une chose étrange. Je suis arrivé tôt sur place et je vais dans le hall.

“La sécurité retirait chaque photo de Donald Trump dans le bâtiment. Chaque photo. Et ils mettaient toutes les photos d’Ivana et des enfants.

“Tout était très, très bien contrôlé. Ouais. Je veux dire, quand vous étiez dans l’appartement de Trump à Trump Tower, il n’y avait aucun sentiment d’appartenance à cet endroit. Et c’était de l’or partout. Même les robinets de la salle de bain.”

« JE NE SAIS PAS SI ELLE A JAMAIS REÇU QU’IL TRICHE »

Au sujet de ses jeunes partenaires après Donald, James a admis: “Je pensais qu’elle était très stupide.”

Les partenaires plus jeunes auxquels James a fait référence incluent son quatrième mari Rossano Rubicondi, qui avait 23 ans son cadet.

Rubicondi a courtisé Ivana pendant six ans avant de se marier en avril 2008, alors qu’il avait 36 ​​ans et qu’elle en avait 59.

Alors qu’ils ont divorcé seulement un an plus tard, leur romance a continué à s’allumer jusqu’en 2019, quand Ivana a finalement annoncé qu’ils “l’avaient arrêté”.

Rubicondi est décédé tragiquement à l’âge de 49 ans en octobre 2021.

“Je pensais que ces gars, elle ne le savait même pas bien et elle les a épousés tout de suite. Mais je pense qu’une partie de la raison en est qu’elle voulait s’éloigner le plus possible de Donald”, a déclaré James.

“Je ne sais pas si elle s’est jamais remise de sa tricherie avec Marla Maples. Je l’aimais bien aussi, mais ce n’était pas Ivana. Je ne sais pas si elle était plus blessée ou en colère. Ce qu’il a fait est tout simplement impardonnable.”

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle n’avait jamais repris son nom de jeune fille après le divorce, il a plaisanté: “Je veux dire, qui connaîtra Ivana Smith [her maiden name was actually Zelnícková]. Trump était un nom puissant, il l’a toujours été.

“Nous entendions des choses autour de New York quand Donald a été élu, qu’elle disait aux gens qu’elle était vraiment la première dame”, a ri James.

“Mais ne me lancez pas sur The Donald.”

‘ELLE A BIEN MANGE’

Parlant de la santé d’Ivana, il a déclaré: “Elle n’a jamais fumé. Et la plupart du temps, quand elle buvait du champagne, c’était juste pour se promener ou porter un toast, je ne l’ai jamais vraiment remarquée en train de boire beaucoup.

“Nous la voyions dans les restaurants des années après et pendant la présidence de Trump. Elle avait toujours une grande assiette de nourriture devant elle. Elle mangeait bien. Habituellement, une sorte de plat de poisson et une salade.”

James n’est pas le seul à commenter l’amour d’Ivana pour les restaurants et les restaurants.

La matriarche Trump a été repérée quelques heures avant sa mort à Altesi Ristorante, situé à quelques pas de sa maison de l’Upper East Side.

Elle visitait fréquemment le restaurant italien et semblait de bonne humeur, même si elle ne mangeait qu’une “très, très petite quantité de nourriture”, a déclaré la propriétaire Paola Alavian au Sun.

“IVANA A ADORÉ LES ENFANTS”

James a rappelé à quel point Ivana chérissait ses enfants, Donald Jr., Ivanka et Eric.

“Ivana aimait les enfants, mais c’est dommage parce que Donald n’était jamais avec les enfants, surtout quand ils étaient petits.

“La seule fois où nous avons vu Donald avec les enfants, c’était quand il avait besoin d’attention. Comme une fois, il nous a appelés dans un Kmart du New Jersey pour le photographier, les enfants et Ivana.

“Pourquoi nous a-t-il appelés ? Parce qu’il savait que les achats de Donald Trump chez Kmart iraient dans le monde entier. Et en plus, nous soupçonnons que Kmart l’a payé.

“Mais il n’a jamais rien eu à voir avec les enfants. Il était très rarement avec eux, c’est Ivana qui les a élevés.

“C’étaient de bons enfants quand ils étaient jeunes. Et puis il les a attrapés quand ils ont grandi et il les a détruits.”