L’amie d’enfance de Megan Thee Stallion la surprend à LA Pride

L’étalon de Megan Thee La performance de LA Pride s’est transformée en une réunion émouvante avec l’amie du collège qu’elle a protégée des intimidateurs homosexuels : « Elle m’a toujours soutenu. »

Le moment émouvant a prouvé que le rappeur de Houston n’a pas seulement des bars brillants et un butin bien-aimé. Elle a aussi un coeur en or. Contrairement à d’autres qui ne se soucient de la communauté LGBTQ+ que lorsque cela leur convient, Meg n’est pas novice en la matière ; elle est fidèle à cela.

Carlos Rubalcava a tiré lors de sa performance de fierté à Los Angeles pour montrer son amour pour son vieil ami de soutien. Meg a gardé le cap quand l’invité surprise spécial est monté sur scène.

« Salope, pourquoi est-ce mon camarade de classe du collège ? Putain qu’est-ce que tu fous ici ? » demanda-t-elle sous le choc avant de lui souhaiter un joyeux anniversaire.

Carlos a posté l’adorable clip sur Instagram et a révélé que Meg était son A1 depuis le premier jour. Le véritable test d’intégrité est la façon dont les gens bougent quand personne ne regarde. Avant que Meg ne soit célèbre et que les médias sociaux n’aident les personnes marginalisées à applaudir les fanatiques, elle l’a fait parce que c’était juste.

« Elle lui a tellement manqué. Elle est toujours la même personne énergique qu’elle était à l’époque ! » il a écrit. « J’ai tellement de respect pour elle depuis l’époque où j’étais au collège quand on m’appelait Gay alors que je n’étais pas encore sorti et qu’elle est intervenue et m’a défendu, j’étais un petit garçon à l’époque et elle a toujours eu mon dos!! Je serai toujours fan, ma fille, je t’aime !!! » Carlos a continué.

Les homosexuels innocents ne sont pas seulement confrontés au jugement et aux insultes. La propagande violente et les crimes haineux ne font qu’augmenter alors que les conservateurs privent leurs droits et effacent leur histoire avec des lois oppressives. Semble familier?

C’est le même livre de jeu qui met en danger la vie des Noirs dans ce pays et fait Les homosexuels noirs les plus vulnérables de tous bords. Toutes ces luttes pour la dignité et la liberté sont liées par des ennemis communs. Des gens comme Meg, hier et aujourd’hui, se dresser contre la haine homophobe et transphobe est littéralement une question de vie ou de mort.

quand les gens ont toujours été des alliés et pas seulement parce qu’ils sont célèbres >>>>> pic.twitter.com/hhrMvZThC8 — b (@cosmicbobi) 10 juin 2023

La reconnexion d’anciens camarades de classe sur scène n’est pas le seul moment qui a rendu la foule folle.

