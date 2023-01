L'amie de Tunisha Sharma, Reem Shaikh, écrit une note sincère à l'occasion de l'anniversaire de naissance de l'actrice décédée, dit "J'espère que tu es..."

Mercredi, l’anniversaire de naissance de feu l’actrice Tunisha Sharma a laissé ses amis proches et les membres de sa famille émus. La star d’Alibaba, décédée par suicide le 24 décembre, aurait eu 21 ans. Cette dure réalité irrite toujours ses proches, y compris Falaq Naaz, la sœur de son ex-petit ami Sheezan Khan. À l’occasion de l’anniversaire de naissance de Sharma, Falaq a publié un souvenir sur son Instagram avec un post prolongé.

L’amie proche de Tunisha, Reem Shaikh, a partagé le souvenir de l’actrice décédée sur ses histoires Instagram : “J’espère que tu fêtes ton anniversaire là-haut au paradis avec ton père que tu aimais le plus… joyeux anniversaire.”

Voici l’histoire







Reem Shaikh sera bientôt vue avec Karan Kundrra et Gashmeer dans le thriller romantique Ishq Mein Ghayal. Plus tôt, la sœur de l’ex-petit ami de Tunisha, Sheezan Khan, Falaq Naaz, s’est souvenue de l’actrice décédée avec une note prolongée. Tout en priant pour la paix de l’âme du défunt, Falaq a écrit : “Nuits blanches, larmes invisibles, tu sab dekh rahi hai, je sais que tu es simple aas paas salut hai, je peux sentir ta présence, tu nous manques tous les jours tunnu, tu vas vivre pour toujours dans notre cœur, j’espère Teri sukoon waali talaash khatam ho gai ho, Mera bachcha meri nanhi si jaan Joyeux anniversaire et je t’aime aussi, (nuit blanche, larmes invisibles, tu vois tout et je sais que tu es ici avec moi comme je peux le ressentir ta présence. Tu nous manques tous les jours, j’espère que tu trouveras la paix. Mon enfant, moi bébé Joyeux anniversaire et je t’aime aussi)

Tunisha Sharma a fait ses débuts d’actrice avec “Bharat Ka Veer Putra – Maharana Pratap”. Elle a également travaillé dans des émissions comme Ishq Subhan Allah, Gabbar Poonchwala, Sher-e-Punjab: Maharaja Ranjit Singh et Chakravartin Ashoka Samrat. L’acteur est également apparu dans des films de Bollywood, notamment Fitoor, Baar Baar Dekho, Kahaani 2: Durga Rani Singh et Dabangg 3.