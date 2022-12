L'amie de Tunisha Sharma, Reem Shaikh, écrit une note énigmatique pour l'actrice décédée et déclare: "Je sais que le monde n'a pas..."

Samedi, l’actrice de télévision Tunisha Sharma se serait suicidée sur les plateaux de son émission Ali Baba Dastaan-E-Kaboul. Selon les rapports, il s’est pendu dans les toilettes. Maintenant, son amie et actrice Reem Shaikh est allée sur Instagram et a écrit une note cryptée.

Elle a partagé deux photos d’elle avec la défunte actrice et a écrit : “Je sais que le monde ne t’a pas bien fait… Je suis désolée, j’espère que ton âme est en paix maintenant. #bffsatfirstsight tout comme #loversatfirstsight.





Pendant ce temps, l’acteur de télévision montant Sheezan Khan a été arrêté après que la mère de feu l’actrice Tunisha Sharma a déposé une plainte et affirmé qu’ils étaient tous les deux en couple et qu’elle a pris cette mesure extrême à cause de lui.

Un tribunal de Mumbai l’a envoyé en garde à vue pour quatre jours. Selon les médias, les deux avaient rompu il y a 15 jours, puis Tunisha est entrée dans une dépression et a été très perturbée. Le 24 décembre, elle a été retrouvée pendue sur les plateaux de l’émission télévisée et on a cru qu’elle s’était suicidée.

On dit qu’elle avait voulu se marier avec Sheezan et il a refusé, ce qui a conduit à leur rupture. Sheezan a commencé sa carrière d’acteur en 2013 avec le drame historique Jodha Akbar avec Hrithik Roshan. Plus tard, il a joué dans des émissions de télévision telles que Silsila Pyaar Ka, Prithvi Vallabh et Ek Tha Raavan.

Il joue maintenant le rôle d’Alibaba dans Alibaba – Dastaan-e-Kaabul. Tunisha était sa co-vedette et la principale femme de l’émission. Après avoir décroché le rôle, Sheezan avait déclaré à IANS : “Je me souviens, dans les premiers jours, j’ai moi-même approché le directeur de casting pour lui demander s’il y avait des opportunités pertinentes pour moi. Dès qu’il a mentionné Alibaba, j’ai ressenti un lien avec lui et je savais que je sacrifierait son rôle.”

Lire|Décès de Tunisha Sharma : la police révèle que l’actrice de télévision n’était pas enceinte au moment de sa mort, décédée par suffocation

Il a ajouté: “C’était comme une croyance étrange, comme si j’étais destiné à être Alibaba.” Il ne savait pas alors que le rôle le plongerait dans un gâchis qui pourrait consumer sa carrière. (Avec les contributions de l’IANS)