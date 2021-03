L’amie de Meghan Markle la défend au milieu d’allégations d’intimidation disant que «  la bonne volonté est dans ses os  »

Meghan Markle a été défendue par un ami de longue date au milieu d’allégations d’intimidation faites contre la duchesse de Sussex.

Avant son entretien « révélateur » avec Oprah Winfrey dimanche, Meghan a été accusée de la façon dont elle a traité ses aides alors qu’elle vivait au Royaume-Uni avec le prince Harry.

Alors que le palais de Buckingham a annoncé qu’il enquêtait sur les allégations, l’amie de Meghan, Lindsay Jill Roth, qui est écrivain et productrice de télévision, s’est tournée vers les médias sociaux pour défendre l’ancien royal attaqué.

Écrivant sur Instagram jeudi, Lindsay a déclaré que « la bonne volonté lui coulait dans les os » alors qu’elle soutenait son copain.









Elle a écrit: « Meg’s MO a toujours été la gentillesse; la bonne volonté lui coule dans les os. Je sais que cela est vrai après 22 ans d’amitié très étroite.

« J’ai vu de mes propres yeux comment elle traite ses amis et leurs familles, ainsi que ses collègues. »

Lindsay a poursuivi: «Si elle conduit avec vous sur le siège passager, elle jettera son bras droit devant vous à la moindre bosse dans un geste d’amour pour assurer votre sécurité.

«Si vous avez un objectif précis, elle vous aidera à y parvenir, et vos passions deviendront les siennes en votre nom.

« Si jamais vous avez le plaisir de rencontrer Meg – et j’espère que vous en serez plus nombreux – vous verrez l’ami altruiste et magnanime que j’ai la chance d’avoir dans mon coin. »





Lindsay était la demoiselle d’honneur de Meghan lors de son mariage avec Harry et elle a ajouté qu’elle «riait fort drôle» et «intelligente».

Poursuivant sa longue publication sur Instagram, Lindsay a écrit: «Elle est plus qu’une simple couverture.

«Elle était cette femme lorsque nous étions étudiants ensemble à la Northwestern University; elle était cette femme à Los Angeles lorsque ses journées étaient passées à auditionner; elle était cette femme vivant à Toronto sous le nom de Rachel Zane en costumes; elle était cette femme avant que vous ne sachiez qu’elle était sortant avec Harry; elle était cette femme après que vous ayez su qu’elle sortait avec Harry; elle était cette femme quand elle est devenue duchesse de Sussex et elle est toujours – sans aucun doute – cette même femme aujourd’hui. «

Le message intervient après qu’une enquête revisite une plainte déposée à propos de Meghan en 2018 par l’un de ses plus proches conseillers.

Le Times a rapporté que Jason Knauf, alors secrétaire à la communication des Sussex, avait affirmé que Meghan «avait chassé deux assistants personnels de la maison et minait la confiance d’un troisième membre du personnel».









Le palais de Buckingham a déclaré dans un communiqué: « Nous sommes clairement très préoccupés par les allégations du Times suite aux affirmations faites par d’anciens membres du personnel du duc et de la duchesse de Sussex.

«En conséquence, notre équipe des ressources humaines examinera les circonstances décrites dans l’article. Les membres du personnel impliqués à l’époque, y compris ceux qui ont quitté le foyer, seront invités à participer pour voir si des leçons peuvent être tirées.

« La maison royale a mis en place une politique de dignité au travail depuis plusieurs années et ne tolérera pas et ne tolérera pas l’intimidation ou le harcèlement sur le lieu de travail. »

En réponse, le porte-parole de Meghan a déclaré: «La duchesse est attristée par cette dernière attaque contre son personnage, en particulier en tant que personne qui a été la cible de l’intimidation elle-même et est profondément engagée à soutenir ceux qui ont subi des douleurs et des traumatismes.

« Elle est déterminée à continuer son travail de promotion de la compassion dans le monde entier et continuera de s’efforcer de montrer l’exemple pour faire ce qui est bien et faire ce qui est bien. »

