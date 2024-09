L’amie de Meghan Markle et du prince Harry s’en prend aux nouvelles accusations contre la duchesse de Sussex

Un ami du duc et de la duchesse de Sussex en exil a critiqué un rapport choc qui présente Meghan comme une « dictateuse en talons hauts ».

Le rapport accablant, publié dans The Hollywood Reporter, a qualifié Meghan, 43 ans, de « duchesse difficile » et a affirmé que « tout le monde est terrifié » par elle alors qu’il enquêtait sur la question de savoir si et pourquoi le couple a eu du mal à conserver son personnel.

Cette décision intervient après que Josh Kettler, un consultant qui occupait le poste de chef de cabinet du duo basé à Montecito, aurait démissionné en août – après seulement trois mois à ce poste. Une source a déclaré au média : « Elle rabaisse les gens, elle ne prend pas de conseils.

L’article cinglant a ravivé les griefs d’anciens membres du personnel concernant le prétendu « comportement d’intimidation » de Meghan Pennsylvanie

Josh Kettler photographié lors de la cérémonie du 10e anniversaire des Jeux Invictus GETTY

« Elle marche comme une dictatrice en talons hauts, furieuse et aboyant des ordres. Je l'ai vue réduire des hommes adultes en larmes. » Concernant les deux Sussex, ils ont ajouté : « Ils sont tous deux de mauvais décideurs, ils changent fréquemment d'avis. « Harry est une personne très, très charmante, sans prétention, mais il sait vraiment se montrer complice. Et elle, elle, est tout simplement terrible. » Les Sussex n'ont pas commenté le rapport lorsqu'ils ont été contactés par GB News. L'article cinglant a ravivé d'anciens griefs du personnel concernant le prétendu « comportement d'intimidation » de Meghan – qu'elle a rejeté à l'époque comme une « campagne de diffamation calculée ».

Le rapport accablant, publié dans The Hollywood Reporter, a qualifié Meghan, 43 ans, de « duchesse difficile » GETTY

Et maintenant, un ami du couple a dénoncé l’article, déclarant au Mail que « le reportage est mal informé et très partial ». Malgré la réaction négative du cercle intime des Sussex, le couple californien s’est bâti une réputation de perdant des employés – les deux auraient perdu au moins 18 membres de leur personnel depuis leur mariage en 2018. Lady Victoria Hervey a déclaré à GB News que Harry avait été « privé de liberté » car il était « dépendant de Meghan Markle ».

Malgré la réaction négative du cercle intime des Sussex, le couple californien s’est bâti une réputation de perdant des employés GETTY