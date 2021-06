CAROLINE Rauseo et Aikisha Colon seraient les derniers ajouts à la distribution de la saison 12.

le De vraies femmes au foyer du New Jersey les producteurs ont annoncé leur intention de commencer le tournage cet été, car les fans ont supposé que de nouveaux acteurs seraient ajoutés.

Banque de photos NBCU/NBCUniversal via

Real Housewives of New Jersey pourrait ajouter deux nouvelles femmes à la liste[/caption]

Des rumeurs ont commencé à se répandre en ligne selon lesquelles Teresa GiudiceL’amie de Caroline Rauseo, une agente immobilière du New Jersey, se verra confier un poste à temps plein dans l’émission.

Il a également été question qu’Aikisha Colon, propriétaire d’un bar, serait présenté comme un « ami ».

le Bravo et Cocktails Instagram Le compte a annoncé la nouvelle, car ils ont affirmé que Caroline avait des liens étroits avec de nombreuses femmes au foyer pendant un certain temps.

L’agent immobilier s’est même rendu aux Bahamas avec Teresa et a été suivi par Jennifer Aydin, Mélissa Gorga, et Dolores Catania sur les réseaux sociaux.

carolinerauseo/Instagram

Caroline serait un nouveau membre à temps plein de la distribution[/caption]

aikishaholly/instagram

Aikisha est l’épouse du joueur de la NFL Willie Colon[/caption]

Aikisha est mariée à Willie Colon, un joueur de la NFL à la retraite et l’hôte du Barstool Breakfast de Sirius XM.

Elle aurait des liens avec le mari de Melissa Gorga, Joe, et sera présentée comme une « amie » dans la série.

Le nouvel ajout a été identifié comme le copropriétaire de Bricks & Hops Beer Garden dans le Bronx, à New York, et est actuellement enceinte et attend une petite fille en juillet.

Cependant, le point de vente Instagram a révélé que l’ensemble du casting à temps plein précédent resterait le même, mais a expliqué: « Il peut y avoir des amis des épouses ajoutés dans des rôles à temps partiel. »

teresagiudice/Instagram

Teresa et Caroline sont amies et ont récemment voyagé ensemble[/caption]

aikishaholly/instagram

Aikisha est actuellement enceinte d’une petite fille[/caption]

Bravo n’a pas encore fait de commentaire sur la question.

Avant la nouvelle saison de RHONJ, le réseau s’est préparé à sortir son dernier effort, De vraies femmes au foyer All-Stars, cet été.

Le spin-off a été tourné plus tôt cette année et se traduira par quatre à six épisodes lorsqu’il sera diffusé sur le service de streaming de NBC Peacock.

L’émission ne comportera que six membres de la distribution en raison des restrictions de Covid et comprendra favoris de longue date de Bravo, Teresa, Ramona Singer et Luann De Lesseps.

Mélissa Gorga, Kyle Richards, Kenya Moore, et Cynthia Bailey rejoindront également l’équipage alors que les dames se jettent dans un endroit tropical pour tirer.

Un initié de Bravo a précédemment déclaré au Sun: «La taille du casting a dû être réduite à sept, car la plus grande maison que le spectacle pouvait réserver est de sept chambres en raison des protocoles Covid.

« Une 8ème personne va être ajoutée à mi-chemin et sera taquinée comme une sorte de torsion. »

Les dames ont été transportées par avion aux îles Turques et Caïques où elles ont été traitées avec un luxe $9Ka-nuit villa en bord de mer.

du New Jersey Jennifer Aydin a récemment révélé que Teresa aurait préféré que Melissa n’ait pas été choisie pour le spin-off lorsqu’elle a joué dans un podcast où elle a discuté de la question.

Elle a dit au Podcast cochon salope: « La façon dont j’ai vu qu’ils castaient, je supposais qu’ils avaient choisi ceux qui avaient le plus de longévité dans la série, donc en fait, il était logique pour moi que ce soit Melissa et Teresa.





« Je veux dire, Teresa a dit : « Je souhaite que j’aille avec vous ou Dolores [Catania]. Qu’est-ce que je vais faire avec elle [Melissa]?’

« Mais j’étais comme, ‘Non, vous allez vous amuser!’ Et elle dit : ‘C’est comme ça.' »