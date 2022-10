L’amie d’Anne Frank, Hannah Pick-Goslar, est décédée à 93 ans

“Hannah Pick-Goslar signifiait beaucoup pour la Maison d’Anne Frank, et nous pouvions toujours faire appel à elle”, a déclaré la fondation dans un communiqué. Il n’a pas donné de détails ni la cause de sa mort.

Avant la Seconde Guerre mondiale, leurs familles vivaient côte à côte à Amsterdam, et Anne et Hannah allaient à l’école ensemble.

Pick-Goslar s’est souvenue d’avoir assisté à la fête du 13e anniversaire de son amie et d’avoir vu un journal à carreaux rouges et blancs que les parents d’Anne avaient offert à leur fille. Anne a continué à le remplir de ses pensées et de ses frustrations tout en se cachant des nazis dans une annexe secrète à Amsterdam. Le père d’Anne, Otto, a publié le journal après la guerre.