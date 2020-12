Si vous pensez que nous avons tout eu en 2020 et que rien ne peut plus nous surprendre ou nous effrayer, il est temps de vous préparer. Comme si le roman mortel coronavirus ne suffisait pas à rendre nos vies misérables, une souche d’amibe mangeuse de cerveau cause une inquiétude majeure aux États-Unis et dans d’autres pays. Nommé en tant que Naegleria fowleri, l’amibe se propage maintenant au nord des États-Unis. Auparavant, les cas étaient limités au sud des États-Unis, mais le changement climatique pourrait être à l’origine de la propagation inattendue.

En septembre de cette année, la nouvelle d’un garçon texan de six ans perdant la vie à cause de l’amibe mangeuse de cerveau a envoyé des ondes de choc aux États-Unis. Le garçon, qui a respiré son dernier souffle le 8 septembre, a été infecté par l’amibe qui a ensuite été trouvée dans l’approvisionnement en eau de sa communauté.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), les cas se propagent désormais vers les États du Midwest. Tandis que le CDC a confirmé que l’on ne peut pas être infecté par l’eau potable contaminée par l’amibe, le micro-organisme peut devenir mortel pour vous si l’eau contaminée pénètre dans le nez d’une personne.

L’amibe pénètre dans le corps par les membranes nasales et pénètre dans le cerveau, provoquant une migraine puissante, une hyperthermie, une raideur de la nuque et des vomissements, puis des étourdissements, une fatigue extrême, de la confusion et des hallucinations.

Pour plus d’informations sur l’amibe, cliquez ici.

Dans une nouvelle étude publiée dans le Maladies infectieuses émergentes, la propagation de N. fowleri peut être attribuée à «la hausse des températures et l’augmentation conséquente de l’utilisation de l’eau à des fins récréatives». Cependant, des enquêtes supplémentaires seront nécessaires pour étayer les allégations. En outre, le nombre de cas d’infection dans le monde a également augmenté, ce qui peut être dû à des changements dans la capacité internationale de diagnostic.

Naegleria fowleri vivrait dans l’eau douce chaude et le sol. Puisque l’amibe doit entrer par le nez, nager dans une telle eau peut également s’avérer nocif. La maladie causée par cette amibe est connue sous le nom de méningo-encéphalite amibienne essentielle (PAM).

Le CDC a également catégorisé Naegleria fowleri les infections doivent être rare. Si l’on regarde les données, il y a eu 34 cas d’infection en 10 ans (2010-2019). En outre, on rapporte généralement que de telles infections sont causées vers les mois d’été de juillet, août et septembre, car la température reste un peu chaude, ce qui donne un environnement parfait pour la croissance des amibes.

Le pire, c’est qu’il n’y a pas de test conçu pour l’instant pour détecter la présence d’amibe dans son corps. Par conséquent, le patient peut mettre des jours à refléter les symptômes, qui peuvent s’avérer mortels.