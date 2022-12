L’ami Twitter d’Elon Musk, Pranay Pathole, “copie-t-il” tous ses tweets de Reddit ?

Pranay Pathole est devenu un “ami” assez connu d’Elon Musk après qu’il soit devenu viral pour avoir posé avec l’homme le plus riche du monde à la Tesla Gigafactory au Texas. Il a qualifié Musk de “personne très humble et terre-à-terre”. Cependant, Pathole a de nouveau repris le devant de la scène après que des informations faisant état de la suspension de son compte Twitter aient commencé à faire le tour des réseaux sociaux. Jeudi, le compte de Pathole aurait été suspendu pour avoir enfreint les règles de Twitter. Cependant, c’est brièvement après que Musk est intervenu et a déclaré: “Creuser cela maintenant”, que le compte de Pathole a été restauré vendredi même.

Ce qui a choqué les “tweeps” a été la découverte des tweets de Pathole qui ont été copiés et plagiés à partir de Reddit. Pathole, qui possède une connexion Twitter de longue date avec Musk, tweete souvent sur Tesla et les nouvelles technologies et reçoit des réponses du PDG de Tesla et SpaceX. Mais il semblait que les tweets de l’étudiant de 24 ans n’avaient pas été organisés par lui, mais plutôt copiés-collés à partir des commentaires de Reddit.

Un utilisateur a également posté sur un ensemble site Internet mettant en évidence les commentaires originaux de Reddit et les plaçant vis-à-vis du tweet de Pathole. Ses derniers tweets sont ajoutés et la source est également affichée à côté. Étrange!

Un autre utilisateur a affirmé que quelqu’un avait copié et collé son tweet. “En l’espace de quelques jours, ils ont téléchargé une grande partie de nos comptes. Nous travaillons gratuitement, ils utilisent des liens d’affiliation pour gagner de l’argent”, ont-ils écrit.

Il y a un compte qui a systématiquement copié et collé mes tweets et @gunsnrosesgirl3ceux de. En l’espace de quelques jours, ils ont téléchargé une grande partie de nos comptes. Nous travaillons gratuitement, ils utilisent des liens d’affiliation pour gagner de l’argent 1/ pic.twitter.com/Sa9jsKOdKb— Massimo (@Rainmaker1973) 23 novembre 2022

Cependant, un Twitetrati a répondu et a déclaré qu’il venait d’être “bloqué” par un “plagieur notoire” qui n’était autre que Pranay Pathole. Ce dernier a apparemment bloqué l’utilisateur qui a commenté : « J’ai juste été bloqué par un plagiaire notoire parce que je suis ami avec des gens qui ont souligné qu’il faisait exactement cela. Tous. Seul. Tweetez. Zéro souci des autres ou de la communauté quand ils font ça.

J’ai juste été bloqué par un plagiaire notoire parce que je suis ami avec des gens qui ont souligné qu’il faisait exactement cela. Seul. Tweet.Zero se soucie des autres ou de la communauté quand ils font ça. pic.twitter.com/aGuVPSnaIG— K10✨ (@Kristennetten) 23 novembre 2022

Le propriétaire de Twitter et son “grand” fan Pranay Pathole sont amis depuis 2018 lorsque le jeune garçon voulait des éclaircissements sur les essuie-glaces de Tesla et le problème concernant les problèmes pendant la pluie auxquels le milliardaire a répondu en quelques secondes, “Corrigé dans la prochaine version”. Ensuite, Pathole et Musk ont ​​été en contact via le site de micro-blogging.

Le récent tweet de Pathole n’était que des éloges pour Musk lorsqu’il a déclaré: “Elon Musk est le sauveur de la liberté d’expression.”

