L’ami et complice présumé d’Alex Murdaugh condamné pour fraude financière

L’ancien avocat Cory Fleming a été condamné à 10 ans de prison pour avoir conspiré avec son ami de longue date Alex Murdaugh en vue de voler des millions de dollars à des clients faisant confiance.

Fleming a plaidé coupable le mois dernier des accusations de fraude financière découlant du prétendu stratagème de Murdaugh visant à voler de l’argent dans la succession de sa gouvernante décédée, Gloria Satterfield. Satterfield est décédé lors d’une chute sur la propriété Murdaugh en 2018.

Il a également été impliqué dans le vol d’argent de la famille de Hakeem Pinckney – un homme dont Murdaugh représentait la famille après avoir été tué dans un accident de voiture en 2009.

Même si Fleming savait que Murdaugh lui demandait de faire le mal, il a déclaré qu’il n’avait pas réalisé la profondeur de la dépravation de son vieil ami.

La condamnation a été prononcée le jour même où Murdaugh, ami de longue date de Fleming, a comparu devant le tribunal pour sa propre audience sur des accusations de fraude financière pour la première fois depuis qu’il a été condamné à la prison à vie pour les meurtres de sa femme Maggie et de son fils Paul. Le juge Clifton Newman a fixé la date du procès au 27 novembre.

Avant de prononcer la sentence contre Fleming jeudi, le juge Newman a déclaré au tribunal que la clémence et la clémence ne relevaient pas de sa responsabilité et a noté que Fleming risquait un total de 195 ans de prison. Newman l’a ensuite convoqué devant le tribunal où il a imposé la peine.

« Mon cœur saigne pour toi parce que je n’ai aucun doute sur la qualité d’être humain que tu es… mais tu dois subir les conséquences de tes actes », a-t-il déclaré.

Dans l’affaire Satterfield, Fleming a été condamné à cinq ans pour fraude à l’assurance, 10 ans pour abus de confiance, 10 ans pour blanchiment d’argent, cinq ans pour abus de confiance, cinq ans pour blanchiment d’argent et cinq ans pour délit informatique.

Ils fonctionneront simultanément pendant 10 ans au total.

Pour l’affaire Pinckney : 10 ans, consécutifs à la peine fédérale qu’il purge actuellement (3 ans et 10 mois), concurrente à d’autres peines. Une audience de restitution aura lieu ultérieurement.

Quelques minutes seulement avant d’être condamné, Fleming s’est adressé au tribunal, soulignant qu’il avait passé de nombreuses années à pratiquer le droit dans la même salle d’audience du comté de Beaufort.

« J’étais conscient qu’une mauvaise décision ou une série de problèmes peuvent avoir des conséquences graves et irréversibles », a-t-il déclaré. « Je n’offre aucune excuse à ce tribunal », ajoutant « Il n’y a aucune excuse ».

Fleming a poursuivi en disant qu’il connaissait les conséquences de ce qu’il avait fait et qu’il ne rejetait la faute sur personne d’autre.

« Je suis profondément déçu de moi-même », a-t-il ajouté.

Il a remercié les familles Satterfield et Pinckney pour leur pardon et leur prière et leur a de nouveau présenté ses excuses, répétant ses déclarations à la Cour fédérale. Il dit qu’ils méritaient mieux de sa part, qu’il les a laissés tomber et qu’il se sent vide de la trahison.

Il s’est ensuite adressé au juge Newman et lui a déclaré qu’il savait qu’il méritait d’être puni et qu’il passerait le reste de sa vie à essayer d’appliquer les leçons qu’il avait apprises.

Cette photo non datée fournie par le centre de détention du comté de Richland montre Cory Fleming ((Centre de détention du comté de Richland via AP))

Le 15 août, Fleming a plaidé coupable aux accusations de complot fédéral et a été condamné à près de quatre ans (46 mois) de prison fédérale. Il est incarcéré à la prison du comté de Charleston en attendant une affectation en prison.

Le 23 août, il a plaidé coupable à toutes les accusations portées contre lui. Le juge Newman avait prévu la condamnation de Fleming aujourd’hui à Beaufort afin que le tribunal puisse entendre les amis et les membres de la famille, ainsi que les victimes.

Lors de l’audience, le procureur Creighton Waters a exhorté le juge à ne pas se laisser berner par les affirmations de Fleming selon lesquelles il avait été « recruté » par Murdaugh pour voler les familles de Satterfield et Pinckney.

M. Waters a fait valoir que Fleming, qui était avocat à l’époque, avait été embauché pour représenter les familles, mais qu’ensuite, « en coulisses, il était de connivence avec l’accusé ».

« Ce que M. Fleming veut faire croire au tribunal, c’est… qu’il a été trompé et trompé par M. Murdaugh comme tout le monde », a déclaré M. Waters.

Le procureur a ensuite souligné le faux stratagème Forge dans lequel Murdaugh aurait créé une société appelée Forge – une fausse société portant le nom d’une vraie, qui était utilisée pour siphonner l’argent des clients.

Murduagh et Fleming sont accusés d’avoir obtenu des paiements des compagnies d’assurance dans le cas de Satterfield, puis d’avoir envoyé près de 4 millions de dollars d’argent volé à la fausse compagnie.

« C’était une véritable épreuve de force, pure et simple », a déclaré M. Waters à propos du traitement réservé par Fleming et Murdaugh à la famille Satterfield.

Le législateur de Caroline du Sud sourit et serre la main d’Alex Murdaugh au tribunal

L’avocate de la défense Debbie Barbier a parlé au nom de Fleming et a contesté certains détails évoqués par M. Waters, notamment le fait que son client ne savait pas que Murdaugh volait tout l’argent et qu’il avait reconnu sa culpabilité.

Elle a soutenu que personne ne devrait être puni deux fois pour le même crime.

« Au fond, c’est une bonne personne qui a pris de mauvaises décisions », a-t-elle déclaré. « Nous valons tous mieux que la pire chose que nous ayons jamais faite. »

Plusieurs personnes de la communauté se sont adressées au tribunal, dont certaines étaient des victimes ou connaissaient les victimes, tandis que d’autres étaient présentes pour soutenir Fleming.

Tony Satterfield, le fils de Gloria Satterfield, a déclaré au tribunal : « Je pardonne toujours à M. Fleming. »

La sœur de Satterfield s’est également adressée au tribunal et a déclaré que la famille pardonne à Fleming.

« Gloria n’est pas morte en vain car son cas a mis en lumière d’autres cas de corruption et de méfaits malhonnêtes envers autrui », a-t-elle déclaré, ajoutant que cela a mis la corruption « en lumière ».

L’avocat Eric Bland, qui représente la famille Satterfield, s’est exprimé lors de l’audience et a déclaré que la profession juridique était « entachée » par les crimes de Fleming. Fleming a renoncé à son permis d’exercer le droit en Géorgie et en Caroline du Sud, affirmant qu’il avait déshonoré la profession.

« Le métier que nous aimons a été entaché », a-t-il déclaré. « M. Fleming savait exactement ce qu’il faisait. C’est un avocat plaignant… c’est impossible.

Il a déclaré que la débâcle impliquant Murdaugh, Fleming et Laffitte a « entaché notre État ».

M. Bland a déclaré que le juge et le tribunal comprendraient à quel point Fleming est un bon gars, mais que « les bons peuvent toujours commettre des actes criminels ».

« Cela fait 30 ans que je poursuis d’autres avocats. Je n’ai jamais vu un cas où les avocats ont pris chaque dollar. Mais c’est ce qu’ont fait Fleming et Murdaugh. Chaque dollar.

M. Bland a également passé en revue plusieurs exemples de violations et d’irrégularités dans la façon dont Fleming a traité et classé l’affaire Satterfield pour montrer la profondeur du complot et du comportement criminel.

Gloria Satterfield est décédée lors d’un « trébuchement et chute » au domicile des Murdaugh en 2018 (Fourni)

(fourni)

Il dit que Fleming et Murdaugh ont participé aux règlements de 4,3 millions de dollars, sachant que le fils de Gloria Satterfield, Brian, un adulte vulnérable, était mis à la rue parce que la caravane de sa mère était saisie.

M. Bland l’a qualifié de « vol flagrant ».

Fleming est le deuxième associé de Murdaugh condamné à la prison depuis que les enquêteurs ont commencé à examiner tous les aspects de la vie de Murdaugh en juin 2021 après que sa femme et son fils ont été abattus à leur domicile en Caroline du Sud.

Russell Laffitte, qui a été reconnu coupable d’accusations fédérales en novembre, a comparu jeudi pour une conférence de mise en état dans son affaire d’État.

L’un de ses avocats, Todd Rutherford, représentant de l’État de Caroline du Sud, a demandé au juge de reporter le procès jusqu’à l’automne 2024. Le juge Newman a déclaré qu’il rendrait une décision à une date ultérieure.

Le mois dernier, Laffitte a été condamné à sept ans de prison après avoir plaidé coupable d’avoir aidé Murdaugh à voler de l’argent dans des colonies pour des clients après des accidents de véhicule ou des accidents du travail. Laffitte fait appel de sa déclaration de culpabilité et de sa peine.