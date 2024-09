L’ami du prince Harry remet les pendules à l’heure après une rumeur majeure à son sujet

Le prince Harry, qui fêtera dimanche son 40e anniversaire, a bénéficié du soutien de son ami, qui a dissipé une idée fausse majeure sur le duc de Sussex.

Le fils cadet du roi Charles avait quitté son poste royal supérieur en 2020 avec son épouse Meghan Markle et avait déménagé aux États-Unis pour commencer une vie loin de la maison.

Cependant, à la suite de ses mémoires explosifs, De rechange, Le prince Harry a été la cible de multiples accusations, dont un ami proche a remis les pendules à l’heure.

L’auteur et fondatrice de Mental Health Mates, Bryony Gordon, a déclaré que de nombreuses personnes sont « déçues » lorsqu’elle révèle aux gens le véritable caractère du prince Harry.

Elle a partagé que depuis qu’elle et le duc sont amis, elle a été « assaillie de questions de personnes curieuses d’en savoir plus sur son personnage ».

« Et quand je leur dis honnêtement mon avis, qu’il est gentil, drôle et sacrément normal, tout bien considéré, je vois souvent un éclair de déception obscurcir leur visage », a-t-elle écrit dans le Courrier quotidien.

« Suivi rapidement de mots du genre : « eh bien, vous diriez que vous le connaissez », comme si le fait de connaître quelqu’un devait vous disqualifier de l’obtention d’une opinion fiable à son sujet. »





Elle a poursuivi : « J’ai entendu beaucoup de choses assez négatives à son sujet, des diffamations qui ne ressemblent en rien à l’homme que je considère comme un ami. »

Bryony a également décrit Harry comme « celui qui se soucie passionnément des vétérans blessés et qui a fait plus que la plupart pour changer les perceptions de la santé mentale dans ce pays », faisant référence au Royaume-Uni.

Au milieu des rumeurs sur son désir de retourner au Royaume-Uni, le prince Harry lui-même a fait une remarque subtile sur sa relation avec la famille royale.

« J’étais inquiet à l’idée d’avoir 30 ans, mais j’ai hâte d’avoir 40 ans », a-t-il déclaré dans sa dernière interview. « Devenir père de deux enfants incroyablement gentils et drôles m’a donné une nouvelle perspective sur la vie et m’a permis de me concentrer sur tout mon travail. »

Il semble que le duc soit satisfait de sa situation et a offert un message de paix à la famille royale.

Il a poursuivi : « Être papa est l’une des plus grandes joies de la vie et cela m’a rendu encore plus motivé et plus déterminé à faire de ce monde un endroit meilleur. »