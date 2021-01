Bien que cela puisse ressembler à Prince Harry et Meghan Markle ont trouvé un petit coin de paradis en Californie, leur ami a révélé que le prince était en fait « navré » à cause d’un drame « douloureux » au sein de sa famille.

Cela fait un an que Harry et Meghan ont démissionné de la famille royale. Au cours de l’été, les nouveaux parents ont déménagé à Montecito, en Californie, avec leur fils d’un an Archie et signé des accords de divertissement avec Netflix et Spotify.

Cependant, le duc et la duchesse de Sussex pourraient ne pas être en liberté. Leur ami, journaliste Tom Bradby, a parlé de la relation tendue du couple avec la famille royale dans une nouvelle interview pour ITV Aimez votre week-end, diffusé dimanche, selon Personnes.

Bradby a avoué qu’Harry, 36 ans, était «navré par la situation avec sa famille», ce qui, selon lui, «n’est clairement pas idéal», ajoutant: «Cela a été une année très difficile pour tous».

Il a dit: « Tout cela a été incroyablement douloureux, c’est évident pour tout le monde. C’est douloureux partout, douloureux pour tout le monde, difficile à gérer. »