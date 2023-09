L’ami du PDG assassiné de la technologie, Pava LaPere, pleure « une force avec laquelle il faut compter »

Un ami proche de Pava LaPere se souvient du regretté PDG du secteur technologique de Baltimore comme d’un entrepreneur pionnier qui « avait le don » d’aider les autres.

Jason Dean Billingsley, 32 ans, a été inculpé en lien avec le meurtre de LaPere, fondateur et PDG d’EcoMaps Technologies. Le corps de la victime, âgée de 26 ans, a été retrouvé lundi avec des signes évidents de traumatisme contondant sur le toit de son immeuble. La bannière de Baltimore rapports.

Alors que la police de Baltimore et le US Marshal’s Service recherchent Billingsley, considéré comme « armé et dangereux », une communauté entière continue de se débattre avec la mort de LaPere.

Karina Mandell, une amie et collègue de LaPere, a déclaré L’indépendant Mercredi, cette perte tragique aura des répercussions sur la ville que LaPere respirait, aimait et travaillait chaque jour à améliorer.

« Elle était une force avec laquelle il fallait compter. Elle voulait que les choses s’améliorent, il ne s’agissait pas seulement de se plaindre, elle voulait améliorer les choses et remettre en question le statu quo et elle ne s’en excusait pas parce que c’était pour les bonnes raisons », a déclaré Mme Mandell, elle-même entrepreneur, à propos de son amie.

LaPere, originaire de l’Arizona, est resté à Baltimore après avoir obtenu un diplôme en arts et en sociologie de l’Université Johns Hopkins en 2019. Elle a lancé sa startup, un créateur de plateforme personnalisée pour les entreprises, depuis son dortoir et a continué à la construire à partir de zéro.

Plus tôt cette année, LaPere figurait sur la liste Forbes des « 30 under 30 » pour son impact social sur l’industrie. EcoMaps Technologies, qui compte actuellement une équipe de près de 30 employés, a levé 5 millions de dollars et compte de grands clients parmi lesquels Meta et la Fondation T.Rowe Price.

Pava LaPere a été retrouvée assassinée lundi sur le toit de son immeuble de Baltimore. (Facebook/Pava LaPère)

« Elle avait le don de trouver ce qui nous gênait et de vouloir des opportunités pour tout le monde », a ajouté Mme Mandell. « Peu importe d’où vous venez, quelle que soit l’université dans laquelle vous êtes allé, assurez-vous que vous connaissez les opportunités qui s’offrent à vous et démocratisez cet accès pour tout le monde. »

Lors d’une conférence de presse mardi, le maire de Baltimore, Brandon Scott, a déclaré qu’il avait rencontré LaPere grâce à son travail.

Le maire l’a décrite comme une véritable Baltimorienne qui utilisait son talent pour aider les autres. Mme Mandell a fait écho à ces sentiments, décrivant LaPere comme le « type de personne de la Silicon Valley » qui se levait à 5h30 chaque matin pour réfléchir aux moyens d’aider à améliorer sa ville.

« Son appartement était littéralement au-dessus de son bureau », a déclaré Mme Mandell. L’indépendant. « Elle voulait aider d’autres étudiants, d’autres entrepreneurs, à conserver leur financement, à prototyper des idées car, vous savez, qui sait qui construira le prochain stimulateur cardiaque, la prochaine fusée ou le prochain Uber. »

Elle a ajouté : « Elle faisait de bonnes choses pour beaucoup de bonnes personnes, embauchait dans la ville et développait son équipe. Nous devons faire avancer cet engagement pour honorer son héritage.

Une veillée aura lieu pour LaPere au Washington Monument de Baltimore à 18h30 mercredi.

« Je ne m’attends qu’à une belle veillée ce soir et j’espère qu’ils attraperont cet homme le plus tôt possible parce que sa famille et la communauté cherchent des réponses et ne savent pas comment cela a pu arriver », a déclaré Mme Mandell.

Jason Dean Billingsley a déjà été reconnu coupable de voies de fait et d’infractions sexuelles. (Département de police de Baltimore)

La police de Baltimore a déclaré qu’un appel de personne disparue avait été lancé pour LaPere quelques heures seulement avant que son corps ne soit retrouvé.

Ses restes ont été découverts par les policiers lundi vers 11 h 34. Il a été initialement rapporté qu’elle avait été retrouvée dans son appartement, mais une source policière au courant de l’affaire a depuis déclaré. La bannière de Baltimore que le corps a en fait été retrouvé sur le toit de son immeuble situé au pâté de maisons 300 de West Franklin Street.

LaPere était partiellement vêtu et présentait des signes de traumatisme contondant. Le commissaire Worley a déclaré que le bâtiment « était sécurisé » et que quelqu’un avait dû laisser entrer le tueur pour qu’il puisse y accéder.

La police de Baltimore a confirmé mercredi que Billingsley avait également été lié à une tentative de meurtre, un incendie criminel et un viol survenus le 19 septembre dans le pâté de maisons 800 d’Edmondson Avenue, à seulement 15 minutes à pied du bâtiment de LaPere.

Une récompense de 6 000 $ est offerte pour toute information concernant l’endroit où se trouve Billingsley.

« De plus, les détectives examinent désormais tous les cas depuis [his release in] octobre 2022, jusqu’à nos jours afin de déterminer d’autres connexions », a déclaré le département. L’indépendant dans un rapport.

Billingsley est un délinquant sexuel reconnu coupable qui a été condamné à 30 ans de prison, dont 16 ans avec sursis, après avoir plaidé coupable d’une infraction sexuelle au premier degré, selon les archives judiciaires. Cependant, le registre des délinquants sexuels du Maryland montre qu’il a été libéré de prison en octobre dernier sous la direction de l’ancienne procureure de district Marilyn Mosby.