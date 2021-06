L’ami d’enfance d’Andy Cohen, Andy Neiman, a été « retrouvé mort » dans la rivière Hudson après que la star de la télévision a partagé son dépliant sur la personne disparue

L’ami d’enfance d’ANDY Cohen, Andy Neiman, aurait été retrouvé mort dans la rivière Hudson.

Le mois dernier, le Bravo Boss a partagé le dépliant sur la personne disparue du défunt acteur et dramaturge.

Facebook/AideTrouverAndy

Le mois dernier, le Bravo Boss a partagé le dépliant sur la personne disparue du défunt acteur et dramaturge[/caption]

L’amie d’Andy Neiman, Stephanie Saur, a posté sur le GoFundMe: « Nous avons le cœur brisé de partager que le corps d’Andy a été retrouvé à Poughkeepsie. MERCI à tous ceux qui ont tant donné pour aider à la recherche.

« Nous augmentons notre objectif de collecter des fonds supplémentaires pour soutenir la fille d’Andy, âgée de 8 ans, et pour couvrir les frais funéraires.

« Merci à tous ceux qui ont contribué à cet effort. Avec amour et gratitude, la famille et les amis d’Andy.

« Les fonds précédemment donnés couvriront les frais funéraires et nous augmentons notre objectif de collecter des fonds supplémentaires pour soutenir la fille d’Andy, 8 ans.

« Merci à tous ceux qui ont contribué à cet effort. »

Facebook/AideTrouverAndy

Bravo

Andy a dit à Page Six : « Andy est plus jeune que moi, mais nous sommes allés dans le même camp – Nebagamon dans le Wisconsin – et dans le même lycée… »[/caption]

Dans les semaines qui ont suivi la disparition d’Andy Neiman, Andy Cohen a partagé le dépliant de sa personne disparue sur Facebook.

Le message indiquait qu’Andy « manquait un adulte vulnérable atteint de schizophrénie », on pensait qu’il avait été vu pour la dernière fois portant des gommages verts.

Andy a déclaré à Page Six : « Andy est plus jeune que moi, mais nous sommes allés dans le même camp – Nebagamon dans le Wisconsin – et dans le même lycée…

« Je prie pour son retour sain et sauf, avec beaucoup de gens à St. Louis. »

Facebook/AideTrouverAndy

L’amie d’Andy Neiman, Stephanie Saur, a posté sur le GoFundMe: « Nous avons le cœur brisé de partager que le corps d’Andy a été retrouvé à Poughkeepsie »[/caption]

Facebook/AideTrouverAndy

Selon l’article, il avait récemment « souffré une pause psychotique »[/caption]

Selon l’article, il avait récemment « souffert d’une rupture psychotique ».

Andy a disparu de l’hôpital régional MidHudson de Poughkeepsie le 21 mai.

Sa sœur Emily Asher Abramson a également partagé la nouvelle de la mort de son frère sur un groupe public Facebook créé après sa disparition.





Emily a écrit: « Hier, il a été confirmé que le corps retrouvé mercredi sur le rivage de la rivière Hudson à Poughkeepsie était bien lui », a-t-elle confirmé.

«Comme auparavant, lorsque nous étions à la chasse pour le ramener à la maison, vos paroles d’amour, de prière et d’encouragement m’apportent un grand réconfort en ce moment.

« N’ayez pas peur de dire la mauvaise chose. Merci d’être la toile dans laquelle je peux tomber.