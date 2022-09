L’ami de Vladimir Poutine, Medvedev, prévient que l’Occident pourrait déclencher une “apocalypse pour l’humanité” s’il essaie de s’attaquer à la Russie sur l’Ukraine

L’ami proche de VLADIMIR Poutine a averti l’Occident qu’il pourrait déclencher une “apocalypse pour l’humanité” s’il tentait de s’attaquer à la Russie au-dessus de l’Ukraine.

L’ancien président russe Dmitri Medvedev a déclaré que toute ingérence dans les affaires de son pays aboutirait à un “jeu d’échecs avec la mort”.

Le fidèle ami de Poutine, Dmitri Medvedev, a lancé samedi un avertissement sévère à l’Occident Crédit : AP

Il a déclaré que le stock d’armes nucléaires de son pays était le meilleur moyen de protéger la Russie Crédit : Reuters

L’ex-président a fait des remarques cinglantes après les funérailles de l’ancien dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev Crédit : EPA

La menace effrayante du secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe a suscité des inquiétudes. Poutine prépare une attaque catastrophique.

Medvedev, connu comme l’homme de confiance du président, a déclaré que les “rêves sales des pervers anglo-saxons” stimulaient les efforts pour “paralyser” son pays affamé de guerre.

Il a réprimandé les États-Unis et leurs alliés pour avoir voulu “nous déchiqueter en morceaux” au milieu du contrecoup international auquel la Russie a été confrontée après la guerre en Ukraine.

L’homme de 56 ans a même suggéré que l’Occident voulait que la Russie s’effondre de la même manière que lors de l’effondrement de l’Union soviétique en 1991.

Les menaces de l’un des alliés les plus fidèles de Poutine ont culminé avec un rappel inquiétant de l’arsenal d’armes nucléaires dont ils disposent en attente.

Moscou aurait déjà déplacé un sous-marin nucléaire armé de missiles de croisière en Méditerranée pour une confrontation avec l’OTAN.

Medvedev était auparavant considéré comme plus modéré que le dirigeant russe, bien qu’il ait adopté une ligne de plus en plus dure ces derniers mois.

Il a été président de 2008 à 2012, lorsque la limitation des mandats a forcé Poutine à occuper le poste de Premier ministre.

Le mois dernier encore, le chef de la sécurité a averti les dirigeants occidentaux que toute attaque contre la Russie serait une “menace pour l’existence de l’humanité”.

Il a maintenant doublé ses remarques après avoir assisté à la cérémonie d’adieu du dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev samedi.

Dans un article cinglant sur sa chaîne d’application de messagerie, il a accusé les pays soutenant l’Ukraine d’avoir tenté de provoquer la chute de la Russie.

Medvedev a écrit : “Ce sont les sales rêves des pervers anglo-saxons, qui s’endorment avec une pensée secrète sur l’éclatement de notre État, pensant à la façon de nous déchiqueter en morceaux, de nous couper en petits morceaux.

“De telles tentatives sont très dangereuses et ne doivent pas être sous-estimées.

“Ces rêveurs ignorent un axiome simple : la désintégration forcée d’une puissance nucléaire est toujours un jeu d’échecs avec la mort, dans lequel on sait précisément quand arrive l’échec et mat : le jour du Jugement dernier pour l’humanité.”

Il a complété son discours explosif en déclarant que les arsenaux nucléaires russes sont “la meilleure garantie de sauvegarde de la Grande Russie”.

Moscou a déjà été exaspéré par la mort de Darya Dugina dans une voiture piégée dévastatrice qui aurait visé son père, le gourou de la guerre de Poutine, Alexander Dugin.

Ils ont averti l’Occident qu’ils étaient prêts à se venger de l’assassinat, menaçant de déclencher une guerre nucléaire.