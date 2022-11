L’ami de Trump a traité de menteur ; la défense dit qu’il n’avait rien à cacher

NEW YORK (AP) – Un associé de longue date de Donald Trump a délibérément tenté d’induire un jury en erreur sur la façon dont il a utilisé son accès à l’ancien président républicain pour promouvoir secrètement les intérêts des Émirats arabes unis, a déclaré mardi un procureur lors d’un procès pour influence étrangère.

Tom Barrack “n’était pas honnête” lorsqu’il s’est présenté à la barre des témoins la semaine dernière pour nier avoir reçu des informations confidentielles aux Émirats arabes unis, a déclaré le procureur adjoint américain Ryan Harris dans ses plaidoiries. “Il est entré dans ce palais de justice et a menti.”

L’avocat de la défense Randall Jackson a répliqué en disant aux jurés que Barrack n’avait aucune raison de mentir car il n’avait rien à cacher.

“Toute cette poursuite a été un acte de mauvaise direction”, a déclaré Jackson. Il a ajouté que les procureurs “n’ont produit aucune preuve d’un mobile dans cette affaire – zéro”.

Barrack, 75 ans, est un ami de longue date de Trump et du milliardaire californien qui a présidé le comité inaugural de Trump en 2017. Il a plaidé non coupable des accusations l’accusant d’agir en tant qu’agent non enregistré d’un gouvernement étranger, d’entrave à la justice et de fausses déclarations.

Harris a déclaré que les preuves montraient que l’accusé complotait pour devenir «les yeux, les oreilles et la voix» des Émirats dans le cadre d’un complot criminel visant à manipuler la politique étrangère de Trump. À la fois. il a tiré parti de ses relations de back-channel pour amener les Émirats arabes unis à injecter des dizaines de millions de dollars dans un immeuble de bureaux qu’il développait et dans l’un de ses fonds d’investissement, a-t-il ajouté.

Le procureur a souligné ce qu’il a qualifié de flux constant de textes louches et d’autres communications montrant que Barrack était sous la direction et le contrôle de Rashid al Malik, un homme d’affaires des Émirats arabes unis qui servait de conduit aux dirigeants de la Perse riche en pétrole. État du Golfe.

Barrack « s’est présenté comme politiquement lié. Quelqu’un qui pourrait ouvrir des portes aux EAU. Quelqu’un qui pourrait offrir l’accès à Donald Trump. … Il allait être leur homme à l’intérieur », a déclaré Harris.

Al Malik a demandé à Barrack “de faire encore et encore des choses pour les Émirats arabes unis”, a-t-il déclaré.

Jackson a déclaré que Barrack n’avait fait aucune tentative pour dissimuler ses relations avec Al Malik ou son réseau de relations d’affaires qu’il avait cultivées à travers le Moyen-Orient. Il a également déclaré que cela “n’avait aucun sens” que son client tente d’infiltrer la campagne Trump au nom des Émirats arabes unis à un moment où les chances de Trump de remporter la présidence étaient considérées comme faibles.

“Il a été impliqué dans la campagne parce qu’il est fidèle à ses amis – peut-être à tort”, a déclaré l’avocat.

La semaine dernière, Barrack a témoigné que “des dizaines” de personnes lui avaient demandé de l’aide pour obtenir la grâce de l’ancien président. Il a également déclaré qu’il n’avait jamais demandé pardon pour lui-même, même après avoir appris qu’il faisait l’objet d’une enquête.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, il a répondu: “Je n’ai jamais rien fait de mal.”

Barrack, un arabophone d’origine libanaise, a également décrit les efforts déployés pour que Trump rencontre le conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis, le cheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, et d’autres responsables de gouvernements plus modérés dans le but de persuader Trump d’atténuer son anti-musulman. rhétorique.

“J’essayais de trouver un terrain d’entente, d’essayer de le faire reculer de ce qu’il ne croyait pas”, a-t-il déclaré.

Les délibérations du jury devraient commencer mercredi.

Tom Hays, l’Associated Press