L’ami de Shaeeda, Eutris, affronte Bilal (exclusif) – Hollywood Life

Bilal s’assoit avec Shaida ami Eutris, et elle est prête à avoir une conversation franche avec le mari de son amie. «Je pense que certaines choses ont été dites et cela m’a mis Shaeeda et moi-même mal à l’aise. Et je suis sûr que vous aussi », déclare Eutris dans cet aperçu EXCLUSIF de l’épisode du 20 novembre de Fiancé de 90 jours: heureux pour toujours.

Plus d’actualités sur “90 Day Fiance”:

Bilal dit à Eutris qu’il était en “mode plaisanterie”. Il s’excuse s’il est tombé d’une autre manière. Eutris ne sait pas si elle peut retourner en Angleterre “se sentant à l’aise” que Shaeeda soit dans un mariage heureux.

Eutris veut des réponses de sa part. “J’ai l’impression qu’il est le problème ici”, estime Eutris. Elle évoque le contrat de mariage, les enfants et l’espace yoga lors de sa conversation avec Bilal. Shaeeda a expliqué sa version de l’histoire à Eutris. “Je ne sais pas si elle a été couverte comme je pense qu’elle devrait l’être”, a déclaré Eutris à Bilal.

Bilal explique qu’il y a tellement plus à faire pour démarrer une entreprise, comme une licence commerciale, un crédit commercial, etc. Bilal admet qu’il n’a jamais vraiment promis un “studio de yoga”, juste une entreprise de yoga.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





« Shaeeda a l’impression que Bilal lui donne un espace physique. Cependant, d’après ce que je viens d’entendre, il promet ses sites Web », déclare Eutris. Elle craint que Shaeeda ne comprenne pas d’où vient Bilal, mais elle sait que Bilal aurait dû être plus « franc et transparent » depuis le début.

Shaeeda est tellement excitée de commencer à travailler dans son studio de yoga depuis qu’elle a obtenu son permis de travail. Bilal traîne les pieds, cependant. “Dans le contrat de mariage, il y a une clause qui dit que Bilal est chargé de m’aider à démarrer mon entreprise ici à Kansas City. C’est important pour moi parce que je veux toujours comprendre comment être plus indépendant ici en Amérique, donc je pense qu’il est temps pour moi de commencer à chercher des espaces de yoga potentiels », a déclaré Shaeeda dans un épisode précédent. Nouveaux épisodes de Fiancé de 90 jours: heureux pour toujours diffusé le dimanche à 20 h sur TLC.