L’ami de Salman Khan aborde les rumeurs de rencontres avec Pooja Hegde: “Kuch to sharm karo, elle a l’âge de sa fille”

Salman Khan et Pooja Hegde tournent actuellement leur prochain film Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Le film verra Salman et Pooja jumelés pour la première fois sur grand écran et les deux partagent déjà un grand lien l’un avec l’autre. Récemment, il y a eu des rapports selon lesquels les deux ont déclenché une chimie amoureuse sur les plateaux et ont commencé à se voir de manière romantique. Alors que les rumeurs continuaient de se répandre comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, l’un des amis de Salman a finalement abordé les rumeurs de rencontres.

“Woh log jo aise wahiyat khabar phailate hain, kuch to sharm karo (ceux qui répandent de telles rumeurs irresponsables devraient avoir honte). La fille (Pooja Hegde) a l’âge de la fille de Salman. Juste parce qu’ils font un film ensemble (Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan) certains idiots peuvent penser que c’est une bonne publicité pour le film. Mais c’est embarrassant”, a déclaré l’ami de Salman cité par TOI en riant, ajoutant que la superstar ne se soucie pas de telles rumeurs.

Les rumeurs de rencontres ont été déclenchées après que le critique de cinéma autoproclamé Umair Sandhu se soit rendu sur son compte Twitter pour publier la rumeur sur Salman et Pooja. “BREAKING NEWS : New Couple in Town !!! La méga star #SalmanKhan est tombée amoureuse de #PoojaHegde !! Sa maison de production l’a également signée pour les 2 prochains films !! Ils passent du temps ensemble depuis quelques jours !! Confirmé par Salman Khan fermer sources”, lit-on dans son tweet.

Son tweet a fait boule de neige en rumeur et les internautes n’arrêtaient pas d’en parler sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens étaient incrédules face à ces rumeurs. Fait intéressant, l’utilisateur de Twitter avait déjà tweeté sur la relation présumée de Prabhas et Kriti Sanon, qui a ensuite été fortement démentie par Kriti dans un communiqué.

Conformément à sa tradition, le prochain film de Salman Khan, Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, devrait sortir le jour de l’Aïd l’année prochaine. Le film, présenté comme un artiste bourré d’action, est réalisé par Farhad Samji, qui avait déjà réalisé des films tels que Bachchhan Paandey et Housefull 4. Outre Salman et Pooja, le film met également en vedette Jagapathi Babu, Bhumika Chawla, Shehnaaz Gill, Palak Tiwari, Raghav Juyal, Siddharth Nigam, Jassie Gill et Vinali Bhatnagar.