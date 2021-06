L’ami de Nisha Rawal, Rohit Verma, riposte aux trolls et leur dit « êtes-vous en faveur de la violence physique ? | Nouvelles des gens

Mumbai: Le créateur de mode Rohit K Verma s’est rendu sur les réseaux sociaux jeudi pour exprimer son soutien à une amie proche et actrice Nisha Rawal à un moment où elle a porté atteinte à la violence domestique et à d’autres allégations contre son mari, l’acteur Karan Mehra.

Rohit K Verma s’est rendu sur Instagram pour riposter contre les trolls ciblant Nisha, leur demandant s’ils soutenaient les abus physiques ou la violence domestique.

« Nisha, l’âme la plus résistante et la plus douce a toujours cru à la recherche de solutions à l’amiable. Je l’ai vue à travers ses hauts et ses bas et elle s’est toujours élevée au-dessus des blocs de la vie avec un sourire supplémentaire sur son visage. Cette fois, elle a été la cible d’une colère indomptée qui l’a touchée physiquement et aucune excuse ne peut justifier cet acte contre elle », a écrit Rohit dans un post Instagram.

« Pour ceux qui prennent parti sans connaissance, comprenez qu’aucun individu n’a le droit de toucher une autre personne avec une mauvaise intention ou de la blesser physiquement, ce qui entraîne à son tour un traumatisme mental. Si vous n’obtenez toujours pas cette compréhension de base, alors c’est élevé fois que vous demandez à votre mère comment être un humain pour commencer », a-t-il ajouté.

S’adressant aux trolls, il a en outre écrit: « La façade cache le vrai fait et les gens sont très doués pour ça. Prendre des côtés à la traîne et soutenir n’aidera pas car il est très facile de s’asseoir et de commenter les autres Le livre ne doit pas être jugé sur sa couverture et chaque histoire de la vie a aussi un côté sombre. Nous devons prier pour que les choses se mettent en place sans aucun dommage pour personne que ce soit et de plus dans tout cela, nous ne devons jamais oublier que il y a un enfant impliqué qui est à ce stade inconscient du fonctionnement cruel du monde, gardons son innocence intacte. »

« Tous ceux qui trollent, c’est avec votre haine dans le discours que vous voulez juste poser une question simple à laquelle vous devez répondre. Vos âmes sont-elles en faveur de la violence physique (violence domestique) ? @missnisharawal », a-t-il conclu.

Le célèbre acteur de « Yeh Rishta Kya Kehlata Hai », Karan Mehra, a été accusé par sa femme, l’actrice Nisha Rawal, d’avoir eu une liaison, d’avoir pris ses bijoux et de la battre. Mehra a été libéré sous caution mardi matin après son arrestation la veille à la suite d’une plainte déposée par Nisha pour une bagarre domestique.