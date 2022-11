L’ami de longue date de la reine Elizabeth critique “The Crown” de Netflix : “Cela me met tellement en colère”

Lady Anne Glenconner, une amie de longue date de la reine Elizabeth II et de la dame d’honneur de la sœur de la reine, la princesse Margaret, n’est pas fan de “The Crown” de Netflix.

Révélant qu’elle avait déjà regardé l’émission, Glenconner a expliqué qu’elle pensait que le programme était “un fantasme complet”.

“Je ne regarde plus ‘The Crown’ maintenant”, a-t-elle partagé sur le podcast “Woman’s Hour” de la BBC. “Cela me met tellement en colère. Et c’est tellement injuste envers les membres de la famille royale”, a-t-elle ajouté.

Glennconner, 90 ans, a donné un exemple de sa frustration face à la série, après avoir rencontré Helena Bonham Carter qui a incarné la princesse Margaret.

Ils ont discuté des manières particulières du défunt royal et ont eu une conversation apparemment positive.

J’ai vu Helena après qu’elle ait été dans « The Crown », elle a dit : « Qu’en avez-vous pensé ? », se souvient Glenconner. « Et j’ai dit : « Eh bien, plutôt décevant. Et elle a dit ‘Je sais. Mais le fait est que je suis une actrice et je dois faire ce qui est écrit pour moi.”

Glenconner a donné un exemple en disant: “Il y a une scène ridicule où la princesse Margaret est allée en Amérique, j’étais avec elle, en fait. Il y a une scène dans ‘The Crown’ où elle invente des limericks sales… Eh bien, bien sûr, elle n’a jamais fait ça. ”

Elle a également contesté la façon dont “The Crown” a raconté la mort de la sœur du prince Philip, la princesse Cecilie.

“Vous savez, pauvre prince Philip, ils l’ont accusé dans ‘The Crown’… que sa sœur est morte… parce qu’il a fait quelque chose. Eh bien, je veux dire que c’était complètement faux. Et je pense que dire quelque chose comme ça à propos des gens fait terriblement mal. Je signifie que personne ne veut voir sa relation saccagée comme ça.”

Avec la récente sortie de la saison 5, Glenconner a également attiré l’attention sur l’engouement pour “The Crown”, en particulier de la part des Américains.

“Le problème, c’est que les gens, surtout en Amérique, y croient complètement. Je ne peux rien y faire”, a-t-elle déploré.