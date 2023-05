L’ami de longue date d’Alex Murdaugh admet avoir aidé à voler un règlement pour décès injustifié de 4 millions de dollars – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

CHARLESTON, SC (AP) – Un ami de longue date du meurtrier reconnu coupable Alex Murdaugh a admis jeudi qu’il avait aidé son ancien colocataire d’université à voler plus de 4 millions de dollars destinés à un règlement de décès injustifié après la mort de la gouvernante de Murdaugh dans une chute.

Cory Fleming, 54 ans, a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique devant un tribunal fédéral. Il encourt jusqu’à cinq ans de prison et une amende de 250 000 $ lorsqu’il sera condamné à une date ultérieure.

Après la mort de la femme de chambre de Murdaugh, Gloria Satterfield, à la suite d’une chute au domicile familial, Murdaugh a convaincu les fils de Satterfield d’embaucher Fleming. comme leur avocatdisant qu’ils pourraient aider à obtenir l’argent de la famille pour un règlement de décès injustifié.

Fleming a obtenu 4,3 millions de dollars des assureurs de Murdaugh, selon un acte d’accusation.

Mais Fleming et Murdaugh n’ont jamais envoyé d’argent aux fils de Satterfield, se les partageant plutôt entre eux, ont déclaré les procureurs.

Les fils de Satterfield ont ensuite embauché différents avocats qui ont réussi à obtenir des millions pour eux.

Le plaidoyer de Fleming est intervenu un jour après que les procureurs fédéraux ont accusé Murdaugh de 22 crimes financiers pour avoir volé de l’argent à la famille Satterfield ainsi qu’à d’autres clients et avoir commis une fraude bancaire et électronique.

Les avocats de Murdaugh ont déclaré dans un communiqué qu’il coopérait avec les enquêteurs fédéraux et suggèrent que les accusations seront résolues par un plaidoyer de culpabilité.

Murdaugh, 54 ans, purge actuellement une peine à perpétuité sans libération conditionnelle en détention préventive dans une prison d’État non divulguée après avoir été reconnu coupable en mars de la mort par balle de son fils de 22 ans, Paul et de sa femme de 52 ans, Maggie, à leur maison. Les procureurs ont déclaré qu’il avait décidé de les tuer parce que ses millions de dollars de vol étaient sur le point d’être découverts, et il espérait que leur mort lui procurerait de la sympathie et du temps pour trouver une dissimulation.

L’avocat autrefois éminent de la Caroline du Sud attend également son procès pour environ 100 autres accusations d’État, notamment la fraude à l’assurance, l’évasion fiscale et le vol.

Fleming est la deuxième personne affiliée aux stratagèmes de Murdaugh à être condamnée par un tribunal fédéral. En novembre, l’ami banquier de Murdaugh, Russell Laffitte, a été reconnu coupable de six accusations de fraude électronique et bancaire.

Les procureurs ont déclaré que Murdaugh et Laffitte avaient travaillé ensemble pour retirer l’argent du règlement des comptes des clients.

Laffitte fait appel et n’a pas été condamné.

Droits d’auteur 2023 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.

