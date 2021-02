ANNA Nicole Smith a été abusée sexuellement et physiquement en grandissant, a déclaré un ami de longue date dans l’émission spéciale 20/20 de ce soir sur la vie de la star.

Le nouveau documentaire ABC de la bombe blonde décédée suit son ascension tumultueuse vers la gloire et comprend un regard en profondeur sur sa fille sosie, Dannielynn Birkhead, 14.

Anna Nicole était ouverte sur son éducation humble et parfois difficile avant de décéder tragiquement à l’âge de 39 ans en 2007.

Cependant, elle n’a jamais discuté publiquement d’être victime d’abus sexuels.

Trois jours seulement avant l’anniversaire de sa mort subite, les amis et la famille se sont réunis vendredi dans l’épisode 20/20 intitulé Tragic Beauty pour honorer la star de télé-réalité.

L’ami et acteur de longue date Raymond Martino a allégué qu’Anna lui avait dit qu’elle avait été «abusée sexuellement et physiquement» dans sa jeunesse.

«Elle m’a dit qu’elle avait été agressée sexuellement en grandissant, et je la crois», dit-il en regardant directement la caméra.

Le couple s’est rencontré en 1994 lors du tournage de To The Limit – qui mettait en vedette Anna Nicole et a été écrit par Raymond.

Après le succès de leur drame policier, les deux hommes ont collaboré à un certain nombre de projets futurs.

Cependant, le cinéaste n’a pas donné plus de détails sur les abus présumés.

Raymond a rencontré le premier Playboy covergirl en 1994 et est restée proche jusqu’à sa mort.

Elle est décédée le 8 février 2007 – cinq mois après la naissance de sa fille et le décès de son fils.

Le mannequin et star de télé-réalité est décédé des suites d’une surdose mixte de médicaments sur ordonnance au Seminole Hard Rock Hotel and Casino à Hollywood, en Floride.

Son décès est survenu après des mois de tragédie très médiatisée pour la famille.

Le premier-né d’Anna, Daniel Smith, âgé de 20 ans, est décédé trois jours seulement après la naissance de sa sœur, Dannielynn.

Sa perte était également due à une surdose de drogue, qui se serait produite dans la chambre de la maternité d’Anna à Nassau, aux Bahamas.

Après son décès, il y a eu de sérieuses spéculations sur qui a engendré Dannielynn – comme l’avocat Howard Stern, Larry Birkhead et le prince Frederick von Anhalt ont tous prétendu qu’ils étaient le parent légitime.

En avril 2007, un test de paternité a confirmé que Larry était le père de l’enfant.

Le documentaire ABC de ce soir a donné aux fans un regard plus profond sur la petite fille sosie d’Anna – qui est maintenant adolescente.

Dannielynn partage la même structure faciale et même la même coiffure que le modèle arborait en tant que jeune femme.

Dans un autre collage côte à côte, le nez, les sourcils et la forme des yeux du duo sont presque identiques.

Tout au long du film, des amis disent à Dannielynn qu’elle ressemble «exactement à» sa célèbre mère.