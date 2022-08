LAMH Messiness : Martell et Melody s’engagent dans une InstaBattle insensée sur “20 babysitters”, prétendent tricher et voler 17 000 $ – Bossip

Un autre jour, une autre portion copieuse du désordre “Love & Marriage Huntsville” de deux ex controversés.

Martell Holt et son ex-femme Melody Shari ont eu une journée sur les réseaux sociaux ce week-end et se sont publiquement fustigés avec des allégations de tricherie et de mauvaise parentalité.

Le drame n’est cependant pas une mesquinerie aléatoire, il découle du fait que les deux sont impliqués dans une bataille pour la garde de leurs quatre enfants. Melody a récemment dit TheShadeRoom que son ex a demandé la garde complète de leurs enfants et Martell a récemment confirmé le rapport tout en portant des accusations contre Melody.

Après avoir parlé de leur bataille judiciaire, la star de télé-réalité OWN s’est affrontée avec son ex dans une série d’InstaStories excessivement désordonnées pour lesquelles le monde avait et continue d’avoir une place au premier rang.

Martell Holt parle de la bataille de la garde des enfants avec Melody Shari et répond aux rumeurs de vol de 17 000 $

Au cours du week-end, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Melody était victorieuse de leur bataille judiciaire et Martell s’est vu refuser la garde complète des enfants.

S’adressant à Instagram Live, Martell a déclaré que c’était faux parce que lui et son ex n’avaient pas encore eu de rendez-vous au tribunal. Il a également allégué qu’il avait tenté de régler la bataille pour la garde à plusieurs reprises, mais son ex-femme n’aurait pas accepté de “limiter les baby-sitters” qui surveillent leurs enfants.

“Trois fois, j’ai essayé de régler le problème en dehors du tribunal et en ce moment, j’essaie de régler en dehors du tribunal”, a déclaré Martell. «Nous devons limiter les baby-sitters, c’est comme 20-23 plus baby-sitters. Je pense que c’est excessif.

Martell a poursuivi en disant qu’il avait un problème avec les “hommes qui surveillaient ses enfants” tout en soulignant que le frère de Melody et son mari auraient fait du baby-sitting sans sa permission.

“Nous avons parlé de filles et de petits garçons, je ne veux pas que les hommes qui regardent mes enfants soient réels à ce sujet”, a déclaré Martell. “Quand nous étions mariés, ce n’était pas un problème à l’époque, donc ça ne devrait pas être un problème maintenant.” “Donc je connais beaucoup de gens [are] comme si c’était le frère, mais il est arrivé que le frère parte et que son mari surveille mes enfants », a ajouté Martell. […] “Je n’ai rien contre le fait que quiconque soit gay, je suis cool avec les homosexuels, je me fiche que tu sois gay – sois libre, sois qui tu es J’aime que les gens soient libres, mais quand il s’agit de mon enfants, nos enfants, je ne veux pas les mettre dans une position où quelque chose pourrait arriver.

Il a également évoqué une allégation selon laquelle il aurait volé 17 000 $ à son ex-femme.

“Les gars, c’était fou aussi”, a déclaré Martell. « Non, je ne lui ai pas volé 17 000 $. Je serais en prison. […] Non, j’ai écrit que ce n’est pas parce que nous traversons une période de divorce que l’argent que nous partagions autrefois n’appartient qu’à vous. Non, nous avons des choses à payer et votre argent est inclus.

Il a ensuite détaillé une histoire lorsque Mel aurait volé de l’argent de leur compte commun et l’aurait mis sur son compte personnel.

“C’est ce que vous appelez voler de l’argent sur le compte, n’est-ce pas ?” dit la star de télé-réalité.

Martell et Melody échangent des clichés sur les réseaux sociaux

Le drame s’est poursuivi sur les réseaux sociaux avec Melody applaudissant Martell et alléguant qu’il avait reçu l’ordre de restituer les 17 000 $ en question.

“Cet homme est délirant mais bébé, commence une bataille mais je gagnerai la guerre”, a déclaré Melody qui a dit qu’elle allait organiser un événement pour les blogueurs afin qu’elle puisse exposer Martell.

Melody a également allégué que son ex-mari qu’elle a qualifié de “cas mental” est homophobe et que ses services publics ont récemment été désactivés.

« Vos oncles peuvent garder les enfants, mais mon frère ne le peut pas. Mann… ce joker a été si homophobe pendant très longtemps et je n’ai rien dit à ce sujet… nada. Mais je PROMETS que les messages que j’ai ne mentiront pas. Ce sera l’événement de l’année. #gaybasher #Beenhatingonhelgbtcommunity.

Elle a ajouté que son ex est un “tricheur, manipulateur, menteur, narcissique et criminel” avant d’avertir ;

“Continuez à vous apporter un ** sur les réseaux sociaux et Imma continuera à vous déchirer un ** à partir de ce jour!”

Cela a clairement exaspéré Martell et il a enchaîné avec ses propres accusations qui comprenaient des allégations de tricherie.

