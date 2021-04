Les meurtres de masse ont coûté la vie à quatre Américains ou plus chaque semaine au cours des six dernières semaines, faisant 48 morts et huit blessés dans leur sillage.

La base de données sur les massacres de USA TODAY / AP / Northeastern University a retracé une douzaine de massacres en 2021 qui ont fait 68 morts et 15 blessés. Trois de ces événements se sont produits en une semaine seulement.

La fusillade de jeudi soir dans une installation de FedEx à Indianapolis a été la deuxième plus meurtrière de l’année. Un homme armé a tiré au hasard à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement, tuant huit personnes et en blessant quatre autres, selon le chef adjoint de la police d’Indianapolis, Craig McCartt.

Voici un aperçu des détails des huit meurtres de masse au cours des six dernières semaines:

La police d’Indianapolis a déclaré qu’un différend sur un contrôle de secours COVID-19 semble s’être dégénéré en coups de feu. La fusillade a fait quatre morts, dont un enfant. Le suspect aurait voulu au moins 700 $ sur le chèque de secours, mais une femme qui a été blessée dans la fusillade a refusé de partager cela.

Un homme géorgien de 21 ans a été arrêté pour le meurtre de huit personnes – dont six femmes d’origine asiatique – dans trois spas de la région d’Atlanta. Selon les autorités, le tireur présumé s’était précédemment rendu dans deux des spas. Il a affirmé qu’il était un accro au sexe et qu’il essayait d’éliminer la tentation.

Dix personnes, dont un policier, ont été tuées dans une fusillade dans une épicerie King Soopers à Boulder, Colorado. Le suspect a été placé en détention et soigné pour des blessures.

ESSEX, MARYLAND: Le tireur présumé a tué ses parents par balle. Il s’est ensuite rendu au dépanneur Essex Royal Farms où il en a tiré trois, dont deux mortellement. Il est décédé plus tard par suicide, ont indiqué les autorités.

ORANGE, CALIFORNIE: Après avoir verrouillé la porte de la cour, le tireur présumé est entré dans le bureau de United Homes, une entreprise immobilière de maisons mobiles, et a ouvert le feu, tuant le propriétaire, sa fille, un employé et un garçon de 9 ans. La mère du garçon a été blessée et reste dans un état critique. L’ex-femme du suspect était une ancienne employée de l’entreprise.

ALLEN, TEXAS: Deux frères ont formé un pacte de suicide qui comprenait le meurtre de quatre autres membres de la famille. La police a retrouvé les six corps lors d’un contrôle de bien-être.

Le Dr Robert Lesslie, son épouse Barbara, deux de leurs petits-enfants et deux ouvriers du CVC ont été abattus à la maison de Lesslie. Le tireur présumé est décédé plus tard des suites d’une blessure par balle auto-infligée après avoir refusé de se rendre à la police.

Au moins huit personnes ont été tuées dans une installation de FedEx près de l’aéroport international d’Indianapolis lorsqu’un homme armé a ouvert le feu au hasard à l’intérieur et à l’extérieur de l’installation. Quatre autres ont été blessés par balle. Le tireur présumé est décédé des suites d’une blessure par balle, selon la police.