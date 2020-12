Photographie: Al Drago / Getty Images

Alors que l’émission Trump approche de son dernier épisode, l’Amérique se prépare aux rebondissements potentiellement les plus dramatiques, inquiétants et extravagants à ce jour.

La conduite récente de Donald Trump a conduit les critiques à suggérer qu’il avait perdu le contact avec la réalité et à sonner l’alarme face à une prise de pouvoir de plus en plus désespérée et dérangée au cours du mois culminant de sa présidence.

En relation: Un républicain a déclaré que le dernier défi électoral de Trump « tomberait comme un chien de chasse »

Trump a entretenu des idées extrêmes telles que l’intervention militaire et la nomination d’un théoricien du complot comme avocat spécial pour enquêter sur la fraude électorale. Il s’est retourné contre ses alliés et a retweeté des menaces de mettre les républicains qui ne l’avaient pas soutenu en prison. Il a également sapé l’évaluation de son propre secrétaire d’État selon laquelle la Russie a lancé une cyber-attaque massive contre le gouvernement américain.

Et c’était juste la semaine dernière. «Je suppose que nous ne pouvons pas quantifier le niveau de folie qui pourrait sortir de la Maison Blanche de Trump dans ses derniers jours ici», a déclaré Tara Setmayer, une ancienne directrice des communications républicaine à Capitol Hill. «Ce comportement est à 100% un sous-produit de la psychose de Donald Trump.»

Trump semble avoir adopté une mentalité de bunker depuis les élections du 3 novembre, faisant peu d’apparitions publiques mais continuant d’exprimer des griefs sur son fil Twitter de plus en plus maniaque. Même si un Américain meurt du coronavirus toutes les 33 secondes et que les hôpitaux se débattent, il aurait presque mentalement vérifié la pandémie.

Le Trumpisme de stade avancé est plutôt consommé en annulant la victoire électorale de Joe Biden, qu’il refuse toujours de concéder. Sa campagne et ses alliés ont déposé une cinquantaine de poursuites et presque toutes ont été rejetées ou abandonnées; ils ont perdu deux fois à la Cour suprême mais préparent encore un autre effort.

Le collège électoral a pris la parole, confirmant la victoire de Biden par 306 voix contre 232, incitant Mitch McConnell, le chef de la majorité républicaine au Sénat, à le reconnaître en tant que président élu. Même William Barr, le procureur général sortant et loyaliste de Trump, n’a trouvé aucune irrégularité pertinente.

L’histoire continue

Mitch McConnell la semaine dernière. Contrairement à Trump, le chef de la majorité au Sénat a reconnu la victoire électorale de Biden. Photographie: Rod Lamkey / Getty Images

Pourtant, Trump a continué une spirale descendante vers des affirmations ridiculement fausses et une dépendance à l’égard d’un groupe de fanatiques en diminution dont les tactiques sont de plus en plus téméraires et extrêmes.

La semaine dernière, il a pesé la perspective de nommer l’avocat Sidney Powell, qui a été démis de l’équipe juridique de sa campagne après avoir poussé les théories du complot trop extrêmes, même pour Rudy Giuliani, en tant que conseiller spécial enquêtant sur les allégations de fraude électorale. Lors d’une réunion acrimonieuse vendredi à la Maison Blanche, le président est allé jusqu’à discuter de l’obtention de l’autorisation de sécurité Powell, selon plusieurs médias.

Lors de la même réunion, Giuliani, l’avocat personnel de Trump, l’a exhorté à saisir les machines à voter dans sa recherche de preuves de fraude. Et Michael Flynn, un ancien conseiller à la sécurité nationale récemment gracié par Trump pour avoir menti au FBI, a suggéré que le président pourrait imposer la loi martiale et utiliser l’armée pour reconduire les élections. Le chef de cabinet de Trump, Mark Meadows, et l’avocat de la Maison Blanche, Pat Cipollone, ont exprimé leurs objections, ont déclaré le New York Times et d’autres médias.

Pendant ce temps, le président prépare une dernière bataille futile contre le décompte des voix lorsque le Congrès se réunira le 6 janvier pour ratifier officiellement la victoire de Biden. Trump a parlé aux républicains de la Chambre de la contestation du résultat lors d’une réunion de la Maison Blanche lundi, a rapporté le site Web Axios, et leur a même envoyé une diapositive PowerPoint attaquant McConnell pour être «le premier à quitter le navire».

Le président a soulevé de nouvelles inquiétudes au cours du week-end lorsque, quelques heures après que le secrétaire d’État Mike Pompeo a déclaré dans une interview à la radio que la Russie était «assez clairement» derrière le piratage des agences gouvernementales et des entreprises américaines, Trump a cherché à saper ce message et à minimiser la situation. gravité de l’attaque.

Il a tweeté que «le Cyber ​​Hack est bien plus important dans les Fake News Media qu’en réalité». Il a également affirmé sans preuve que la Chine pourrait être responsable, même si Barr a rejoint Pompeo pour blâmer la Russie – renouvelant les questions sur les raisons pour lesquelles Trump est toujours réticent à critiquer le président Vladimir Poutine.

Cela signifie un nuage d’incertitude sur ce dont Trump est encore capable et sur la façon d’évaluer le niveau de menace.

Des volées d’oiseaux survolent l’aile ouest de la Maison Blanche au coucher du soleil à Washington. Photographie: Samuel Corum / AFP / Getty Images

Setmayer, un conseiller du Lincoln Project, un groupe anti-Trump, a signalé un incident au début de l’année au cours duquel les forces de sécurité de l’État ont gazé des manifestants pacifiques devant la Maison Blanche comme un signe d’avertissement.

«Je pense que beaucoup de gens n’auraient pas imaginé que ce qui s’est passé sur Lafayette Square le 1er juin se serait jamais produit en Amérique, mais c’est le cas, ce qui, je pense, a sonné l’alarme pour beaucoup d’entre nous qui regardons ce qui se passe, » elle a dit. «Le fait que l’idée de la loi martiale ou de la saisie des machines à voter des machines électorales sorte même de la Maison Blanche à quelque titre que ce soit est alarmant.

«Maintenant, les changements qui ont été apportés au personnel et aux personnes que Donald Trump a mis en place au Pentagone au cours de ces dernières semaines sont inquiétants. En fin de compte, je pense que nos institutions tiendront. Nous sommes loin de voir des troupes dans la rue ou toute sorte de loi martiale déclarée. C’est au-delà du pâle.

En effet, alors même que le président intensifie ce qui est en fait un coup d’État interne, il est à court de chemin à mesure que la transition se déroule, le pays avance et de plus en plus d’alliés lui tournent le dos. Barr a déclaré lundi qu’il ne voyait aucune raison de nommer un avocat spécial alors que le vice-président Mike Pence a fait profil bas, à la consternation de Trump.

Les militaires se sont également sentis obligés de tracer une ligne extraordinaire dans le sable. Ryan McCarthy, le secrétaire de l’armée, et le général James McConville, le plus haut officier de l’armée, ont publié une déclaration commune qui disait: « Il n’y a aucun rôle pour l’armée américaine dans la détermination du résultat d’une élection américaine. »

Certains observateurs se sont inquiétés de l’état psychologique de Trump alors que les murs se ferment et qu’il regarde dans l’abîme de la seule chose qu’il ne pourrait jamais envisager: devenir un perdant. Sa nièce Mary Trump a déclaré au site Web Politico: « Il n’a jamais été dans une situation dans laquelle il a perdu d’une manière dont il ne peut pas échapper. »

D’autres pensent qu’il y a de la méthode dans la folie et qu’il se prépare à sa prochaine carrière – dans les affaires, les médias ou la politique – après son départ de la Maison Blanche le 20 janvier.

Michael D’Antonio, auteur de La vérité sur Trump, a déclaré: «Je pense qu’il essaie de susciter suffisamment d’énergie et de colère dans sa base pour le voir dans sa post-présidence. C’est presque comme un effort pour prendre de l’élan pendant qu’il conserve le bureau ovale, comprenant qu’une grande partie de l’attention disparaîtra assez rapidement.

«Je ne pense donc pas que cela soit nécessairement destiné à produire de vrais résultats autres que de bouleverser les gens qui le détestent et de rendre les gens qui font partie de la secte plus fermement attachés.

Trump a levé au moins 200 millions de dollars sur le dos de ses fausses affirmations selon lesquelles l’élection a été truquée. «Tout est d’une pièce», a ajouté D’Antonio. «La campagne pour collecter des fonds qui a commencé dès que le résultat a été connu grâce à un mécanisme qui lui permet de les dépenser presque comme il le souhaite fait partie de l’encaissement. Il veut dynamiser cela et le rendre aussi fructueux que possible dans le semaines décroissantes. «